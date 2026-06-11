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Craque, artilheiro e campeão: Jogadores do Atlético apontam favoritos na Copa do Mundo

Galo divulgou os palpites de alguns dos seus atletas para o Mundial

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
11/06/2026 11:16
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Palpites copa jogadores do Atlético (Reprodução Atlético)
Palpites copa jogadores do Atlético (Reprodução Atlético)
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Os jogadores do Atlético entraram no clima da Copa do Mundo e se arriscaram nos palpites para a competição. Em vídeo publicado nas redes sociais pelo clube, atletas do elenco apontaram quem acreditam que será o campeão, o craque e o artilheiro do Mundial.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Os jogadores do Atlético entraram no clima da Copa do Mundo e se arriscaram nos palpites para a competição. Em vídeo publicado nas redes sociais pelo clube, atletas do elenco apontaram quem acreditam que será o campeão, o craque e o artilheiro do Mundial.

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    Participaram da dinâmica da GaloTV o volante Maicon, os meias Victor Hugo e Tomás Pérez, o atacante Cauã Soares, o zagueiro Ruan Tressoldi e o lateral-direito Natanael.

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    Entre os brasileiros, apenas Ruan Tressoldi não apostou na Seleção Brasileira para conquistar o título. O defensor acredita que a França será a campeã da Copa. Já o argentino Tomás Pérez demonstrou confiança em seu país e apontou a Argentina como favorita na busca pelo bicampeonato mundial.

    Outro ponto em comum entre os participantes foi a expectativa por uma boa campanha do Equador. Todos destacaram a seleção equatoriana como uma das equipes capazes de surpreender na competição. A equipe conta com três jogadores do Atlético: Alan Franco, Alan Minda e Preciado.

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    Confira os palpites dos jogadores do Galo para a Copa do Mundo:

    Craque da Copa

    • Natanael: Neymar (Brasil)
    • Ruan: Kylian Mbappé (França)
    • Maycon: Raphinha (Brasil)
    • Tomás Perez: Lionel Messi (Argentina)
    • Victor Hugo: Lamine Yamal (Espanha)
    • Cauã Soares: Neymar (Brasil)

    Artilheiro

    • Natanael: Kylian Mbappé (França)
    • Ruan: Harry Kane (Inglaterra)
    • Maycon: Harry Kane (Inglaterra)
    • Tomás Perez: Lionel Messi (Argentina)
    • Victor Hugo: Harry Kane (Inglaterra)
    • Cauã Soares: Harry Kane (Inglaterra)

    Surpresa

    • Natanael: Equador
    • Ruan: Equador
    • Maycon: Equador
    • Tomás Perez: Equador
    • Victor Hugo: Equador
    • Cauã Soares: Equador

    Decepção

    • Natanael: Inglaterra
    • Ruan: Portugal
    • Maycon: Argentina
    • Tomás Perez: França
    • Victor Hugo: Argentina
    • Cauã Soares: Alemanha

    Final da Copa

    • Natanael: Brasil x Espanha
    • Ruan: França x Espanha
    • Maycon: Brasil x França
    • Tomás Perez: Portugal x Argentina
    • Victor Hugo: Brasil x França
    • Cauã Soares: Brasil x Espanha

    Campeão

    • Natanael: Brasil
    • Ruan: França
    • Maycon: Brasil
    • Tomás Perez: Argentina
    • Victor Hugo: Brasil
    • Cauã Soares: Brasil
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    Kane foi o preferido para artilheiro da Copa (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

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