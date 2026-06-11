Craque, artilheiro e campeão: Jogadores do Atlético apontam favoritos na Copa do Mundo Galo divulgou os palpites de alguns dos seus atletas para o Mundial

Os jogadores do Atlético entraram no clima da Copa do Mundo e se arriscaram nos palpites para a competição. Em vídeo publicado nas redes sociais pelo clube, atletas do elenco apontaram quem acreditam que será o campeão, o craque e o artilheiro do Mundial.

Os jogadores do Atlético entraram no clima da Copa do Mundo e se arriscaram nos palpites para a competição. Em vídeo publicado nas redes sociais pelo clube, atletas do elenco apontaram quem acreditam que será o campeão, o craque e o artilheiro do Mundial.

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Participaram da dinâmica da GaloTV o volante Maicon, os meias Victor Hugo e Tomás Pérez, o atacante Cauã Soares, o zagueiro Ruan Tressoldi e o lateral-direito Natanael.

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Entre os brasileiros, apenas Ruan Tressoldi não apostou na Seleção Brasileira para conquistar o título. O defensor acredita que a França será a campeã da Copa. Já o argentino Tomás Pérez demonstrou confiança em seu país e apontou a Argentina como favorita na busca pelo bicampeonato mundial.

Outro ponto em comum entre os participantes foi a expectativa por uma boa campanha do Equador. Todos destacaram a seleção equatoriana como uma das equipes capazes de surpreender na competição. A equipe conta com três jogadores do Atlético: Alan Franco, Alan Minda e Preciado.

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Confira os palpites dos jogadores do Galo para a Copa do Mundo:

Craque da Copa

Natanael: Neymar (Brasil)

Ruan: Kylian Mbappé (França)

Maycon: Raphinha (Brasil)

Tomás Perez: Lionel Messi (Argentina)

Victor Hugo: Lamine Yamal (Espanha)

Cauã Soares: Neymar (Brasil)

Artilheiro

Natanael: Kylian Mbappé (França)

Ruan: Harry Kane (Inglaterra)

Maycon: Harry Kane (Inglaterra)

Tomás Perez: Lionel Messi (Argentina)

Victor Hugo: Harry Kane (Inglaterra)

Cauã Soares: Harry Kane (Inglaterra)

Surpresa

Natanael: Equador

Ruan: Equador

Maycon: Equador

Tomás Perez: Equador

Victor Hugo: Equador

Cauã Soares: Equador

Decepção

Natanael: Inglaterra

Ruan: Portugal

Maycon: Argentina

Tomás Perez: França

Victor Hugo: Argentina

Cauã Soares: Alemanha

Final da Copa

Natanael: Brasil x Espanha

Ruan: França x Espanha

Maycon: Brasil x França

Tomás Perez: Portugal x Argentina

Victor Hugo: Brasil x França

Cauã Soares: Brasil x Espanha

Campeão

Natanael: Brasil

Ruan: França

Maycon: Brasil

Tomás Perez: Argentina

Victor Hugo: Brasil

Cauã Soares: Brasil

Kane foi o preferido para artilheiro da Copa (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

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