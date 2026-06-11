Craque, artilheiro e campeão: Jogadores do Atlético apontam favoritos na Copa do Mundo
Galo divulgou os palpites de alguns dos seus atletas para o Mundial
Os jogadores do Atlético entraram no clima da Copa do Mundo e se arriscaram nos palpites para a competição. Em vídeo publicado nas redes sociais pelo clube, atletas do elenco apontaram quem acreditam que será o campeão, o craque e o artilheiro do Mundial.
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Participaram da dinâmica da GaloTV o volante Maicon, os meias Victor Hugo e Tomás Pérez, o atacante Cauã Soares, o zagueiro Ruan Tressoldi e o lateral-direito Natanael.
Entre os brasileiros, apenas Ruan Tressoldi não apostou na Seleção Brasileira para conquistar o título. O defensor acredita que a França será a campeã da Copa. Já o argentino Tomás Pérez demonstrou confiança em seu país e apontou a Argentina como favorita na busca pelo bicampeonato mundial.
Outro ponto em comum entre os participantes foi a expectativa por uma boa campanha do Equador. Todos destacaram a seleção equatoriana como uma das equipes capazes de surpreender na competição. A equipe conta com três jogadores do Atlético: Alan Franco, Alan Minda e Preciado.
Confira os palpites dos jogadores do Galo para a Copa do Mundo:
Craque da Copa
- Natanael: Neymar (Brasil)
- Ruan: Kylian Mbappé (França)
- Maycon: Raphinha (Brasil)
- Tomás Perez: Lionel Messi (Argentina)
- Victor Hugo: Lamine Yamal (Espanha)
- Cauã Soares: Neymar (Brasil)
Artilheiro
- Natanael: Kylian Mbappé (França)
- Ruan: Harry Kane (Inglaterra)
- Maycon: Harry Kane (Inglaterra)
- Tomás Perez: Lionel Messi (Argentina)
- Victor Hugo: Harry Kane (Inglaterra)
- Cauã Soares: Harry Kane (Inglaterra)
Surpresa
- Natanael: Equador
- Ruan: Equador
- Maycon: Equador
- Tomás Perez: Equador
- Victor Hugo: Equador
- Cauã Soares: Equador
Decepção
- Natanael: Inglaterra
- Ruan: Portugal
- Maycon: Argentina
- Tomás Perez: França
- Victor Hugo: Argentina
- Cauã Soares: Alemanha
Final da Copa
- Natanael: Brasil x Espanha
- Ruan: França x Espanha
- Maycon: Brasil x França
- Tomás Perez: Portugal x Argentina
- Victor Hugo: Brasil x França
- Cauã Soares: Brasil x Espanha
Campeão
- Natanael: Brasil
- Ruan: França
- Maycon: Brasil
- Tomás Perez: Argentina
- Victor Hugo: Brasil
- Cauã Soares: Brasil
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