Após polêmicas com Flamengo, Vitória garante novo recurso contra arbitragem

O presidente do Vitória, Fábio Mota, garantiu que voltará à CBF para fazer reclamações sobre a arbitragem, após a equipe baiana protagonizar dois jogos seguidos com polêmicas de arbitragem: contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e contra o Athletico-PR, pela 13ª rodada do Brasileirão. Confira as críticas oficiais do Vitória à atuação do árbitro Bruno Arleu de Araújo.

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Na derrota do Vitória para Athletico-PR por 3 a 1 na Arena da Baixada, em Curitiba, os jogadores do rubro-negro acusaram erros de arbitragem em três lances principais:

O zagueiro Zé Vitor recebeu um chute do volante Luis Gustavo enquanto estava no chão. A ação resultou apenas em cartão amarelo para o jogador do Athletico-PR, gerando revolta nos atletas e comissão do Vitória, que pediam a expulsão do adversário. O pênalti marcado a favor do Furacão e outro lance que consideraram passível de vermelho também geraram muita reclamação.

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Jogadores do Vitória se revoltam nas redes sociais

O atacante Erick, que estava em campo, declarou: "Vergonha. Tomar no c*".

O volante Baralhas escreveu em seu perfil no Instagram: "É inadmissível o que vem acontecendo nos nossos últimos jogos. Nunca foi fácil, mas está insustentável! Não é do meu perfil me posicionar em situações tão específicas, mas chega um momento em que não dá. Nosso time viaja, se desgasta, se entrega ao máximo em campo... e, ainda assim, segue sendo prejudicado jogo após jogo."

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Bruno Arleu de Araújo durante Athlético-PR x Vitória (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

O atacante Kayzer afirmou: "Tô começando a perceber como vai ser esse ano pra nós. Todo ano existe alguns alvos, nós vamos ter que correr dobrado e evitar 'dúvidas'. Geralmente esse assunto acontece internamente entre jogadores, mas hoje tenho que externar. Vamos continuar fazendo nosso trabalho e vamos juntos."

O zagueiro Cacá, envolvido no lance do pênalti marcado contra o atacante Viveros, declarou: "Arrumamos uma briga das grandes após reclamação na Copa do Brasil. Agora vão tentar de tudo para complicar nossas partidas. O sistema é foda."

O volante Caíque Gonçalves comentou sobre o tratamento recebido dos árbitros: "E ainda somos oprimidos dentro de campo quando vamos conversar com eles. Não é falta de atitude ou cobrança nossa para que seja revisado os lances. Não queremos ser beneficiados e sim apenas o correto."

Outros jogadores como Claudinho, Anderson Pato, Fabri, Dudu e Osvaldo também demonstraram descontentamento nas redes sociais.