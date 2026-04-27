Em negociação com Palmeiras, Barboza responde críticas da torcida do Botafogo

A detalhes de concretizar sua saída para Palmeiras, o zagueiro Alexander Barboza usou suas redes sociais para rebater críticas que recebeu após o empate em 2 a 2 entre Botafogo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com as negociações em andamento, o uruguaio fez questão de reafirmar seu compromisso com a equipe alvinegra, com quem tem contrato até dezembro de 2026.

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Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, defende profissionalismo em meio a oferta do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Palmeiras encaminha contratação de Barboza, do Botafogo

O Palmeiras está por detalhes de finalizar a compra do zagueiro do Botafogo. O defensor, que possuía contrato válido até dezembro de 2026, reforçará a equipe de Abel Ferreira a partir da próxima janela de transferências, ainda na metade do ano.

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Para contar com o zagueiro, o Palmeiras deve desembolsar cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões, na cotação atual), segundo apuração do Lance!. O zagueiro estará à disposição do Verdão ao término da pausa para a Copa do Mundo, em julho.

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As conversas tinham esfriado, mas para evitar a concorrência no mercado nacional, o Palmeiras aceitou pagar uma compensação financeira para contar com o defensor do Botafogo.

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