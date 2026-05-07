Com um jogador a menos, Cruzeiro empata com a Universidad Católica fora de casa; dê suas notas

O Cruzeiro passou por cima das adversidades na madrugada desta quinta-feira (7) e conquistou um ponto fora de casa contra a Universidad Católica. Na Claro Arena, a Raposa ficou no 0 a 0 com os chilenos, mesmo jogando o segundo tempo todo com um jogador a menos depois que Arroyo foi expulso.

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Com o resultado, a Raposa fica na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos sete pontos dos Cruzados, mas atrás por ter perdido no confronto direto. Abaixo, vem o Boca Juniors, com seis pontos. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam os argentinos, no dia 19, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Enquanto isso, os chilenos enfrentam o Barcelona-EQU, no dia 21.

Primeiro tempo

Sob chuva forte e em um gramado sintético da Claro Arena, o Cruzeiro teve o protagonismo nos primeiros momentos. A proposta celeste no início foi buscar jogadas em velocidade pelo lado direito. Matheus Pereira teve a primeira chance, que explodiu na defesa dos Cruzados. A resposta dos mandantes veio com Montes, que parou em boa defesa de Otávio. No lance seguinte, Kaio Jorge teve chance clara, sem goleiro, mas não conseguiu finalizar bem em velocidade. Depois da pausa para hidratação, os chilenos passaram a pressionar a saída de bola celeste e ter mais a bola. A Raposa voltou a assustar em cobrança de falta de Arroyo de longe, mas Bernedo levou sorte e acabou fazendo a defesa.

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Segundo tempo

No início da etapa complementar, o árbitro Andres Rojas foi rigoroso com Arroyo e deu um cartão vermelho ao atacante por entrada dura em Zuqui.

Universidad Católica-CHI x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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O jogo do Cruzeiro teve dois capítulos principais. Na primeira etapa, o atacante Kaio Jorge quase abriu o placar, mas não encontrou o tempo certo para a finalização e perdeu a oportunidade. No segundo tempo, o jogo foi completamente modificado pela expulsão de Arroyo.

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Deu aula 🏅

Em um ambiente diferente e no gramado sintético, o arqueiro fez seu jogo com mais defesas com Artur Jorge. Além disso, mostrou bom domínio de sua área e soube jogar com o relógio depois da expulsão de Arroyo.

Ficou abaixo 📉

Experiente, Fagner não viveu a melhor de suas noites de Libertadores. Apesar de dar segurança na defesa, o lateral direito errou alguns lançamentos e passes importantes na partida, em um deles dando inclusive uma chance de contra-ataque para os chilenos.

Ei, juiz! 📣

Depois de um primeiro tempo no qual os chilenos fizeram nove faltas e receberam apenas um cartão amarelo, Andres Rojas foi extremamente rigoroso com Arroyo aos dois minutos do segundo tempo. O atacante celeste dividiu mal uma bola com Zuqui e atingiu o tornozelo do rival. Ouvindo orientação de seu auxiliar, o árbitro colombiano expulsou diretamente o camisa 99 e não revisou o lance no VAR.

Não vou ver isso sozinho 😱

Durante o jogo, Kaio Jorge, um dos artilheiros do Cabuloso, recebeu a bola, driblou o zagueiro, fintou o goleiro e chutou para fora, com o gol vazio.

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✅ Ficha técnica

UNIVERSIDAD CATÓLICA 🆚 CRUZEIRO

Libertadores - 4ª Rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 23h (de Brasília)

📍 Local: Claro Arena, Santiago (CHI)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Giani (CAT); Kaiki (CRU), Lucas Romero (CRU)

🟥 Cartões vermelhos: Arroyo (CRU)

UNIVERSIDAD CATÓLICA (Técnico: Daniel Garnero)

Bernedo; Eugenio Mena (Martínez), Sebastián Arancibia, Ampuero, Juan Ignácio Diaz; Fernando Zuqui (Medel), Cuevas, Valencia; Justo Giani, Zampedri, Clemente Montes (Palavecino)

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Romero (João Marcelo), Gerson, Matheus Pereira; Christian (Kenji), Arroyo, Kaio Jorge

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Andres Rojas (COL)

🚩 Assistentes: Richard Ortiz (COL) e Cristian Aguirre (COL)

📺 VAR: David Rodriguez (COL)

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