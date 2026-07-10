logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ex-Botafogo aciona o Amazonas na Justiça por atrasos salariais; entenda

Goleiro cobra mais de R$ 800 mil em verbas trabalhistas e solicita liberação para poder atuar por outro clube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 16:54
Favorite o Lance! no Google
Goleiro Renan, emocionado, abraçando membro da equipe do Amazonas
Renan dos Santos, goleiro do Amazonas (Foto: Divulgação/Federação Amazonense)

O goleiro Renan, ex-Botafogo, entrou na Justiça contra o Amazonas FC e pediu a rescisão indireta do contrato com o clube. A ação foi protocolada na Vara do Trabalho da Comarca de Manaus, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), e cobra R$ 807.718,70 em verbas trabalhistas e indenizatórias.

  • Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca

    Gabriel Pec avalia passagem pela MLS antes de estrear pelo Cruzeiro

    Cruzeiro
    Há 6 horas
  • Bruno Henrique olha a bola durante treino do Flamengo

    Bruno Henrique compara Leonardo Jardim a Jorge Jesus no Flamengo: ‘Parecido’

    Flamengo
    Há 11 minutos
  • Pedro Emanuel em campo pelo Porto

    Ainda quando jogador, novo técnico do Vasco já foi elogiado por Mourinho: ‘Já é um treinador’

    Vasco
    Há 1 hora

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Representado pelo escritório Tannuri Ribeiro Advogados, o jogador de 37 anos afirma que o Amazonas FC deixou de cumprir obrigações previstas em contrato. Entre as alegações estão o atraso no pagamento de salários desde abril de 2026, a falta de depósitos do FGTS durante todo o vínculo, além de valores referentes ao 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

    continua após a publicidade

    O contrato de Renan com o Amazonas é válido até dezembro de 2027. O pedido de rescisão indireta tem como base a Lei Geral do Esporte, que permite o encerramento do vínculo em casos de inadimplência salarial por dois meses ou mais, além de outros descumprimentos contratuais.

    Goleiro Renan, em treino do Amazonas
    Goleiro Renan, em treino do Amazonas (João Normando/Amazonas FC)
  • Rafaela Pimenta abre o jogo sobre papel do procurador e diversos temas em entrevista exclusiva ao Lance!

    Quem é a empresária brasileira de Haaland, algoz do Brasil na Copa?

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 minutos
  • Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Escale a Seleção Brasileira: monte o time ideal para a Copa do Mundo de 2030

    Seleção Brasileira
    Há 19 minutos
  • Técnico da Suíça, Burat Yakin em coletiva na véspera do jogo contra a Argentina e Messi na Copa do Mundo

    Técnico da Suíça diz ter receita para conter Messi: 'Várias soluções'

    Copa do Mundo 2026
    Há 22 minutos

    • Renan alega atrasos salariais e pede liberação para atuar por outro clube

    A defesa também solicitou tutela de urgência para que a Justiça determine a liberação imediata do vínculo desportivo do goleiro. Caso o pedido seja aceito, a CBF será comunicada para dar baixa no registro do atleta, permitindo que ele assine com outra equipe.

    continua após a publicidade

    Segundo os advogados, a manutenção do vínculo impede Renan de exercer a profissão e pode causar prejuízos à sequência da carreira, especialmente por causa dos prazos de inscrição em competições e das janelas de transferências. A defesa também afirma que a falta de pagamento compromete o sustento do goleiro e de sua família, que reside em Manaus.

    Renan chegou ao Amazonas FC em janeiro de 2025 e participou da campanha do título do Campeonato Amazonense naquele ano. Ao todo, disputou 42 partidas pelo clube entre as temporadas de 2025 e 2026.

    continua após a publicidade

    Revelado nas categorias de base do Botafogo, o goleiro conquistou a Série B pelo clube carioca em 2015. Também foi campeão da competição pelo Santos, em 2024, além de acumular passagens por Sport, Atlético-GO, Avaí e Juventude. No exterior, viveu o período mais vitorioso da carreira no Ludogorets, da Bulgária, onde conquistou cinco títulos da liga nacional e duas Supertaças entre 2016 e 2021.

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca

    Cruzeiro

    Gabriel Pec avalia passagem pela MLS antes de estrear pelo Cruzeiro

    Há 6 minutos
    Bruno Henrique olha a bola durante treino do Flamengo

    Flamengo

    Bruno Henrique compara Leonardo Jardim a Jorge Jesus no Flamengo: 'Parecido'

    Há 12 minutos
    Pedro Emanuel em campo pelo Porto

    Vasco

    Ainda quando jogador, novo técnico do Vasco já foi elogiado por Mourinho: 'Já é um treinador'

    Há 1 hora
    Millán domina bola no peito em Fluminense x Nova Iguaçu

    Fluminense

    Fluminense: Millán e Riquelme atuaram em dois jogos no mesmo dia

    Há 1 hora
    Pedro Emanuel como técnico do Al-Fayha

    Vasco

    Bastidores: Vasco vê Pedro Emanuel como líder ideal para iniciar nova fase no clube

    Há 2 horas
    CazéTV transmitirá os jogos da Copa do Mundo de 2026.

    Lance! Negócios

    Copa do Mundo 2026 consolida nova forma de consumo do futebol entre brasileiros

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Christian sendo anunciado pelo Krasnodar

    Christian se despede do Cruzeiro após acerto com o Krasnodar

    Wesley corre com a língua para fora e sorrindo vestindo a camisa branca do Corinthians

    De volta para casa? Atacante Wesley é oferecido ao Corinthians

    Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã

    Hulk tem nome publicado no BID e já está regularizado pelo Fluminense

    Pedro Daniel (Foto: Artur Henrique / Lance!)

    Qual posição o Atlético vai reforçar? CEO do clube aponta prioridade no mercado

    treino aberto Atlético (Foto: Pedro Souza /Atlético)

    Treino aberto do Atlético: veja o que chamou atenção na Cidade do Galo

    Canobbio em treino do Fluminense no CT

    Canobbio se reapresenta ao Fluminense após jogar a Copa do Mundo, mas não enfrenta o Bahia

    Pedro Emanuel com camisa azul escura com o corpo meio de lado

    Quem é Pedro Emanuel? Conheça o treinador que está próximo de assumir o Vasco

    Pedro Emanuel a beira do campo no comando do Al-Khaeej

    Vasco encaminha a contratação do técnico português Pedro Emanuel

    Jogador Gabriel, atualmente no Bragantino, veste camisa com listas creme e marrom, calça jeans e óculos de sol

    Inspirado por Ronaldo, Neymar e Ronaldinho, volante Gabriel fala sobre evolução do atleta moderno

    Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo contra o Bahia

    Paquetá abre mão das férias, retorna ao Ninho e inicia tratamento visando volta ao Flamengo

    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa

    Gabriel Pec exalta jogador do Cruzeiro: 'Craque'

    Arte da partida entre Benfica e Flamengo

    Benfica x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    Christian comemora gol do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Cruzeiro anuncia saída de Christian para clube europeu