Ex-Botafogo aciona o Amazonas na Justiça por atrasos salariais; entenda Goleiro cobra mais de R$ 800 mil em verbas trabalhistas e solicita liberação para poder atuar por outro clube

O goleiro Renan, ex-Botafogo, entrou na Justiça contra o Amazonas FC e pediu a rescisão indireta do contrato com o clube. A ação foi protocolada na Vara do Trabalho da Comarca de Manaus, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), e cobra R$ 807.718,70 em verbas trabalhistas e indenizatórias.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Representado pelo escritório Tannuri Ribeiro Advogados, o jogador de 37 anos afirma que o Amazonas FC deixou de cumprir obrigações previstas em contrato. Entre as alegações estão o atraso no pagamento de salários desde abril de 2026, a falta de depósitos do FGTS durante todo o vínculo, além de valores referentes ao 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

continua após a publicidade

O contrato de Renan com o Amazonas é válido até dezembro de 2027. O pedido de rescisão indireta tem como base a Lei Geral do Esporte, que permite o encerramento do vínculo em casos de inadimplência salarial por dois meses ou mais, além de outros descumprimentos contratuais.

Goleiro Renan, em treino do Amazonas (João Normando/Amazonas FC)

Renan alega atrasos salariais e pede liberação para atuar por outro clube

A defesa também solicitou tutela de urgência para que a Justiça determine a liberação imediata do vínculo desportivo do goleiro. Caso o pedido seja aceito, a CBF será comunicada para dar baixa no registro do atleta, permitindo que ele assine com outra equipe.

continua após a publicidade

Segundo os advogados, a manutenção do vínculo impede Renan de exercer a profissão e pode causar prejuízos à sequência da carreira, especialmente por causa dos prazos de inscrição em competições e das janelas de transferências. A defesa também afirma que a falta de pagamento compromete o sustento do goleiro e de sua família, que reside em Manaus.

Renan chegou ao Amazonas FC em janeiro de 2025 e participou da campanha do título do Campeonato Amazonense naquele ano. Ao todo, disputou 42 partidas pelo clube entre as temporadas de 2025 e 2026.

continua após a publicidade

Revelado nas categorias de base do Botafogo, o goleiro conquistou a Série B pelo clube carioca em 2015. Também foi campeão da competição pelo Santos, em 2024, além de acumular passagens por Sport, Atlético-GO, Avaí e Juventude. No exterior, viveu o período mais vitorioso da carreira no Ludogorets, da Bulgária, onde conquistou cinco títulos da liga nacional e duas Supertaças entre 2016 e 2021.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.