Quem é mais importante: Haaland para a Noruega ou Kane para a Inglaterra? Duelo particular de artilheiros marca jogo decisivo pela Copa do Mundo

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MIAMI, FL (EUA) - Um confronto europeu entre a tradicional seleção da Inglaterra e a surpreendente equipe da Noruega irá abrir a rodada de quartas de final da Copa do Mundo neste sábado (11). Mas o jogo também terá um duelo à parte: Erling Haaland, autor de sete gols neste Mundial, e Harry Kane, que já balançou as redes seis vezes.

➡️Técnico da Noruega espera que Inglaterra tenha postura diferente do Brasil

Os dois prolíficos atacantes são as principais esperanças de gol das duas seleções, ainda que cada um ao seu estilo. Enquanto Kane é um atacante de movimentação, que busca o jogo, Haaland parece às vezes até descompromissado em campo. Mas o grandalhão precisa de apenas uma chance para decidir, como demonstrou no domingo passado, contra o Brasil.

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Nessa sexta-feira (10), véspera do confronto, o técnico da Noruega, Stale Solbakken, considerou que o jogo deste sábado será decidido pelo coletivo, mas admitiu que os olhos do mundo terão interesse especial para os atacantes.

— Acho que é Noruega contra Inglaterra, mas não creio que seja segredo que Kane é o jogador decisivo número um da Inglaterra e Haaland é o número um dos nossos — observou Solbakken.

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Apontar qual dos dois é mais importante para suas seleções é uma tarefa difícil, mas na frieza dos números e na opinião de quem acompanha a Copa do Mundo, há um vencedor: Erling Haaland.

— Haaland é mais importante para a Noruega do que Harry Kane para a Inglaterra. Se você olhar para a Inglaterra e todos os jogadores individuais, todos são estrelas. A Noruega é uma boa equipe, mas eu não consigo nomear seis jogadores deles. E eu sei nomear todos os jogadores ingleses. até os substitutos. Então, eu acho que Haaland é mais importante para o time — avalia o jornalista Paulus Geerars, da revista holandesa "De Voetbal Trainer".

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Opinião semelhante tem John Cross, do jornal inglês "Daily Mirror".

— Eu acho que é bem próximo, é uma ótima pergunta na verdade. Talvez Haaland, pelo seu nível de importância para o time. Veja bem, eu considero Kane muito importante para a Inglaterra. Mas acho que Haaland é uma ameaça, ele é único, tem muita presença. Não estou dizendo que acho Haaland melhor, mas em termos de importância para o time, eu acho que é um pouco diferente. Haaland está acima.

Harry Kane tem sido decisivo para a Inglaterra nesta Copa do Mundo (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

Nos números, Erling Haaland também leva vantagem em relação a Harry Kane. O atacante norueguês marcou sete gols em apenas quatro partidas, com média de um gol a cada 51 minutos. Kane marcou seis vezes em cinco partidas, precisando de 63 minutos para cada gol. Os dados são do Sofascore.

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Curiosamente, as posições se invertem quando se analisa toda a temporada europeia. Harry Kane marcou 61 gols e deu sete assistências em 51 jogos, tendo média de um gol a cada 60 minutos jogados. Haaland, por sua vez, marcou "apenas" 38 gols e deu nove assistências em 52 jogos, precisando de 88 minutos para chegar à rede adversária.

E esse é mais um dado que demonstra como Haaland vem fazendo a diferença nesta Copa do Mundo.

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