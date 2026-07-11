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Quem é mais importante: Haaland para a Noruega ou Kane para a Inglaterra?

Duelo particular de artilheiros marca jogo decisivo pela Copa do Mundo

PorMarcio DolzanEnviado Especial
11/07/2026 10:00
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Erling Haaland, grande nome da Noruega na Copa do Mundo, durante coletiva de imprensa
Erling Haaland é o grande nome da Noruega na Copa do Mundo (Foto: Patrícia de Mello Moreira/AFP)

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MIAMI, FL (EUA) - Um confronto europeu entre a tradicional seleção da Inglaterra e a surpreendente equipe da Noruega irá abrir a rodada de quartas de final da Copa do Mundo neste sábado (11). Mas o jogo também terá um duelo à parte: Erling Haaland, autor de sete gols neste Mundial, e Harry Kane, que já balançou as redes seis vezes.

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    Os dois prolíficos atacantes são as principais esperanças de gol das duas seleções, ainda que cada um ao seu estilo. Enquanto Kane é um atacante de movimentação, que busca o jogo, Haaland parece às vezes até descompromissado em campo. Mas o grandalhão precisa de apenas uma chance para decidir, como demonstrou no domingo passado, contra o Brasil.

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    Nessa sexta-feira (10), véspera do confronto, o técnico da Noruega, Stale Solbakken, considerou que o jogo deste sábado será decidido pelo coletivo, mas admitiu que os olhos do mundo terão interesse especial para os atacantes.

    — Acho que é Noruega contra Inglaterra, mas não creio que seja segredo que Kane é o jogador decisivo número um da Inglaterra e Haaland é o número um dos nossos — observou Solbakken.

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    • Apontar qual dos dois é mais importante para suas seleções é uma tarefa difícil, mas na frieza dos números e na opinião de quem acompanha a Copa do Mundo, há um vencedor: Erling Haaland.

    — Haaland é mais importante para a Noruega do que Harry Kane para a Inglaterra. Se você olhar para a Inglaterra e todos os jogadores individuais, todos são estrelas. A Noruega é uma boa equipe, mas eu não consigo nomear seis jogadores deles. E eu sei nomear todos os jogadores ingleses. até os substitutos. Então, eu acho que Haaland é mais importante para o time — avalia o jornalista Paulus Geerars, da revista holandesa "De Voetbal Trainer".

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    Opinião semelhante tem John Cross, do jornal inglês "Daily Mirror".

    — Eu acho que é bem próximo, é uma ótima pergunta na verdade. Talvez Haaland, pelo seu nível de importância para o time. Veja bem, eu considero Kane muito importante para a Inglaterra. Mas acho que Haaland é uma ameaça, ele é único, tem muita presença. Não estou dizendo que acho Haaland melhor, mas em termos de importância para o time, eu acho que é um pouco diferente. Haaland está acima.

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    Harry Kane tem sido decisivo para a Inglaterra nesta Copa do Mundo (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

    Nos números, Erling Haaland também leva vantagem em relação a Harry Kane. O atacante norueguês marcou sete gols em apenas quatro partidas, com média de um gol a cada 51 minutos. Kane marcou seis vezes em cinco partidas, precisando de 63 minutos para cada gol. Os dados são do Sofascore.

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    Curiosamente, as posições se invertem quando se analisa toda a temporada europeia. Harry Kane marcou 61 gols e deu sete assistências em 51 jogos, tendo média de um gol a cada 60 minutos jogados. Haaland, por sua vez, marcou "apenas" 38 gols e deu nove assistências em 52 jogos, precisando de 88 minutos para chegar à rede adversária.

    E esse é mais um dado que demonstra como Haaland vem fazendo a diferença nesta Copa do Mundo.

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