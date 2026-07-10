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Gabriel Pec avalia passagem pela MLS antes de estrear pelo Cruzeiro

O atacante atuou na MLS por mais de dois anos

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
10/07/2026 16:50
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Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca
Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Depois de mais de duas temporadas no futebol dos Estados Unidos, o atacante foi apresentado pelo Cruzeiro na última quinta-feira (9). Em sua primeira entrevista na Toca da Raposa II, Gabriel Pec fez um balanço de sua passagem pela MLS.

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    • – Minha passagem pelos Estados Unidos foi muito importante para mim como atleta e ser humano. Me senti feliz quando cheguei. Foi fácil a adaptação, recebi muito carinho. Quando cheguei, todos acreditavam no meu potencial. Me deram tempo para me adaptar rapidamente. Logo no primeiro ano fomos campeões. Lá evoluí como ser humano. Outra forma de viver, são diferentes. No futebol, aprendi muito. Isso me fará voltar melhor ao Brasil. Mais maduro. Em questão defensiva e no terço final, lá há muitas transições, eu definia muitas jogadas. Chego maduro para ajudar – disse o atacante.

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    – Muitas pessoas têm essa dúvida sobre a MLS, mas é uma liga muito forte. Está crescendo, grandes jogadores estão indo para lá e muitos saem para outras ligas e obtêm sucesso. Sou grato por ter ido para a MLS, desenvolvi muito meu futebol. Um dos principais avanços foi no terço final. Fiz muitos gols e dei assistências. Essa liga tem tudo para continuar crescendo – analisou Gabriel Pec.

    Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy (Foto: Kevin C. Cox/AFP)
    Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy na MLS (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

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    • Em sua apresentação no Cruzeiro, o atacante destacou o carinho da torcida celeste e explicou a escolha pelo clube.

    – Fico muito feliz de receber o carinho da torcida do Cruzeiro. Todos sabem que sou cria do Vasco, cresci ali. Sou grato, vivi muitos momentos lá. Mas agora optei pelo Cruzeiro porque apresentaram grande projeção para mim e minha carreira – disse o jogador.

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    – Fiquei muito feliz quando cogitaram meu nome e a torcida invadiu meu Instagram. Todo jogador gosta desse carinho. O Cruzeiro tem grande torcida, e receber essa atenção de um público tão numeroso me fez sentir muito feliz. Pesou na minha escolha vir para cá – comentou Gabriel Pec.

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