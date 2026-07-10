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Gabriel Pec exalta jogador do Cruzeiro: 'Craque'

O atacante também revelou conversas com o técnico Artur Jorge

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
10/07/2026 11:45
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Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa
Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Grande reforço da janela de transferências celeste até o momento, Gabriel Pec já treinou com o grupo do Cruzeiro nos últimos dias. Em sua apresentação, o atacante rasgou elogios ao meio-campista Matheus Pereira.

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    • – Eu fico muito feliz, a qualidade do elenco é muito grande. Desde o meu primeiro dia, cheguei ao hotel e disse para minha família que estava feliz de jogar com esses jogadores. É uma honra jogar ao lado do Matheus Pereira, um craque, dispensa comentários. Espero que eu me adapte o quanto antes e que possamos ajudar o Cruzeiro– comentou o atacante.

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    Além disso, Gabriel Pec disse que tem conversado com Artur Jorge e que o português tem ajudado em sua readaptação ao futebol brasileiro.

    – Eu cheguei há pouco tempo, mas estou integrado ao campo, fiz meu segundo trabalho de campo. Estou muito feliz, o professor vem conversado comigo. É uma readaptação que estou tendo. Não sei se vou, mas estou trabalhando em campo e meu desejo é estrear com a camisa do Cruzeiro o quanto antes – comentou o ponta.

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    Em sua apresentação no Cruzeiro, o atacante destacou o carinho da torcida celeste e explicou a escolha pelo clube.

    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa
    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

    – Fico muito feliz de receber o carinho da torcida do Cruzeiro. Todos sabem que sou cria do Vasco, cresci ali. Sou grato, vivi muitos momentos lá. Mas agora optei pelo Cruzeiro porque apresentaram grande projeção para mim e minha carreira – disse o jogador.

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    – Fiquei muito feliz quando cogitaram meu nome e a torcida invadiu meu Instagram. Todo jogador gosta desse carinho. O Cruzeiro tem grande torcida, e receber essa atenção de um público tão numeroso me fez sentir muito feliz. Pesou na minha escolha vir para cá – comentou Gabriel Pec.

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