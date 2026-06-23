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Clube da Premier League prepara proposta pelo goleiro Otávio, do Cruzeiro

O arqueiro foi destaque no primeiro semestre do Cruzeiro

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/06/2026 20:35
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Otávio (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
Otávio (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Revelação do Cruzeiro que assumiu a titularidade nesta temporada com a lesão de Cássio e a inconstância de Matheus Cunha, o goleiro Otávio atrai interesse do mercado europeu.

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    • Segundo apuração do Lance!, o Nottingham Forest, equipe inglesa da Premier League, prepara uma proposta pelo goleiro. O clube britânico estaria disposto a pagar cerca de 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões na cotação atual).

    Caso a transferência se concretize, se tornaria o maior valor pago por um time europeu por um goleiro brasileiro. Como comparação no próprio Cruzeiro, o Como está prestes a investir cerca de 14 milhões de euros para contar com Kaiki.

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    A informação do interesse do Nottingham Forest em Otávio foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.

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    Otávio foi protagonista em virada de chave do Cruzeiro

    Com 20 anos, o goleiro Otávio assumiu a titularidade na equipe de Artur Jorge e foi peça importante na mudança de postura do Cruzeiro na temporada. Transmitindo segurança e se destacando em jogos decisivos do primeiro semestre, o camisa 81 empolgou tanto na Toca da Raposa II que a diretoria celeste interrompeu a busca por outro arqueiro.

    Otávio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Otávio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    No início do ano, Otávio era o terceiro na hierarquia da posição. Ainda assim, no Campeonato Mineiro ele foi testado por Tite em três partidas. Inicialmente, não chamou atenção, com média de 1.3 gols sofridos e de 1.7 defesa por jogo. Nas chances, perdeu dois jogos, contra Pouso Alegre e Democrata, mas venceu o Tombense.

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    Estatísticas de Otávio pelo Cruzeiro em 2026

    1. 14 jogos (13 titular)
    2. 14 gols sofridos (1.0 p/ jogo)
    3. 2.5 defesas p/ jogo
    4. 1.6 defesas em chutes na área p/ jogo
    5. 71% de bolas defendidas
    6. 4 jogos sem sofrer gols (29%)
    7. 73% de acerto no passe
    8. 28% de acerto no passe longo

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