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Hulk tem nome publicado no BID e já está regularizado pelo Fluminense

Atacante atuou em amistoso pelo Tricolor

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 14:06
Atualizado há 2 minutos
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Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã
Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Hulk teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (9) e já pode estrear oficialmente pelo Fluminense. O atacante está apto para enfrentar o Red Bull Bragantino, no dia 17, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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    A regularização só foi possível por causa da abertura de uma janela extraordinária da CBF para transferências nacionais. Inicialmente, Hulk não poderia atuar contra o Bragantino, já que a janela de transferências estava prevista para abrir apenas em 20 de julho, data definida pela Fifa.

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    Janela extraordinária libera Hulk

    A CBF abriu a exceção por causa do adiantamento de jogos da 19ª rodada do Brasileirão, que serão disputados antes do fim da Copa do Mundo. A medida vale apenas para transferências nacionais. As internacionais seguem liberadas somente a partir de 20 de julho.

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    • Como Hulk chegou ao Fluminense em uma transferência nacional, o clube conseguiu registrar o atacante antes do prazo inicial. Assim, o camisa 7 poderá ficar à disposição de Luis Zubeldía para a retomada do Campeonato Brasileiro.

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    No caso de Thiago Silva, a situação é diferente. Como o zagueiro depende de transferência internacional, ele só poderá ser registrado a partir da abertura regular da janela da Fifa.

    Estreia em amistoso

    Hulk já entrou em campo pelo Fluminense, mas apenas de forma não oficial. O atacante estreou na goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, na última quarta-feira (8), no Maracanã, em amistoso de intertemporada.

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    O reforço começou como titular, atuou como referência no ataque e ficou em campo até os 19 minutos do segundo tempo. Apesar de não ter marcado, participou de boas jogadas coletivas e teve envolvimento nos dois gols de Savarino.

    Após a partida, Hulk valorizou a minutagem antes do retorno do Brasileirão.

    — A gente já vem treinando forte, procurando encontrar a melhor condição física para poder, já no dia 17, contra o Bragantino, que é o nosso principal objetivo, iniciar bem, retornar bem o Campeonato Brasileiro. Então, essa minutagem de hoje foi muito boa. A minutagem do próximo domingo também vai ser muito importante para que a gente chegue na nossa melhor condição física e se entrose cada vez mais, não só com o Lucho, mas com todos os outros jogadores — afirmou.

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    Hulk teve chances de marcar na estreia pelo Fluminense, mas passou em branco. O atacante desperdiçou duas boas oportunidades e também levou perigo em cobrança de falta. Mesmo assim, o camisa 7 destacou que o gol será consequência do trabalho coletivo.

    — A gente vai ter sempre esse friozinho, porque a gente vive o futebol. Particularmente, eu amo jogar futebol. Independentemente da idade, procuro me cuidar muito para poder correr muito e ajudar muito a minha equipe, os meus companheiros. É claro que a gente fica nessa expectativa de já começar a fazer gol, mas o mais importante é sempre pensar no coletivo, é trabalhar forte para tornar o nosso coletivo cada vez mais forte, mais entrosado, porque o gol acaba vindo naturalmente — disse.

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    Hulk no BID da CBF pelo Fluminense
    Hulk no BID da CBF pelo Fluminense (Foto: Reprodução)

    Próximos jogos do Fluminense

    Antes da volta oficial ao Brasileirão, o Fluminense ainda enfrenta o Bahia, no domingo (12), às 16h, no Maracanã, em mais um amistoso de intertemporada.

    Hulk de costas com a camisa do Fluminense durante estreia pelo clube
    Hulk realiza sua estreia pelo Fluminense em amistoso (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

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