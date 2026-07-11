Vidente aponta resultado de Argentina x Suíça na Copa: 'Difícil'
Ganhador do confronto enfrentará o vencedor entre Noruega e Inglaterra
Argentina e Suíça se enfrentarão em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. O canal Renascer das Cartas publicou um vídeo nas redes sociais com uma previsão para o duelo. A partida está marcada para este sábado (11), às 22h (horário de Brasília). Segundo o tarólogo Luiz Filho, as energias da Suíça "estão acima" das argentinas, que terão dificuldade durante o duelo.
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O jogo será decisivo pela vaga na semifinal da competição. O caminho da Suíça não foi fácil até aqui: bateu a Argélia por 2 a 0, empatou e se classificou nos pênaltis contra a Colômbia, e agora encara a Argentina. O lado sul-americano teve um caminho com altos e baixos nesse mata-mata: venceu do Cabo Verde em um jogo difícil por 3 a 2 e derrotou o Egito pelo mesmo placar, também em um jogo complicado.
Previsão para Argentina x Suíça
Segundo o tarólogo Luiz Filho, o adversário da Suíça, a Argentina entrará em campo com algumas certas dificuldades, buscando se encontrar no jogo, mas precisando de um protagonista para orquestrar todas as ações do duelo:
- Momentos de inconstância e jogo difícil, vai precisar se soltar mais durante a partida, buscando o fator intuitivo e uma pessoa que puxará a responsabilidade para si. Vejo Lionel Messi exercendo essa função, será muito necessário no jogo. Vai precisar trabalhar um pouco mais e contornar as dificuldades, procurando um jogo de superação - afirma o vidente.
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Pelo lado da Suíça, a energia está positiva, mas não pode se acomodar no jogo, precisará de união e escolhas de corretas de decisões nas ações da partida:
- A Suíça está com uma energia de iniciativa muito grande, algo virado para o controle, com habilidade para lidar com situações difíceis. Terá períodos de oscilações, mas vejo uma Suíça com poder de fogo, com grande possibilidade dentro do jogo e sabendo fazer a escolha correta. Será necessário muita união para superar - afirmou Luiz.
O vidente finalizou sua leitura sobre o jogo. Luiz prevê um confronto equilibrado, mas com maiores possibilidades pro lado europeu:
- Vejo as cartas da Suíça melhores posicionadas para o avanço na Copa do Mundo, a Argentina terá grande dificuldade, e, de acordo com as cartas, uma chance não tão alta para passar - concluiu o tarólogo.
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