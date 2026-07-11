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São Paulo pensa em 'manobra' financeira para ter Newton

Negociação teve entrave envolvendo staff de Ferraresi

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
11/07/2026 10:13
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Newton com a camisa do Botafogo
Newton está na capital paulista para assinar com o São Paulo (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Folhapress)

O São Paulo se aproxima de ter Newton, do Botafogo, como reforço para a temporada, mas agora terá que mudar sua estratégia. Antes, pensava em uma troca envolvendo Nahuel Ferraresi, emprestado ao time carioca. O Lance! apurou que a situação de Ferraresi complicou, principalmente em relação a uma postura do seu staff com o Botafogo.

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    • Agora, o Tricolor pensa em envolver valores. A negociação para ter Newton custaria 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,5 milhões na cotação atual).

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    No momento, portanto, o São Paulo não fará qualquer desembolso neste momento. A operação está vinculada ao futuro de Ferraresi no Botafogo: se o clube carioca exercer a opção de compra do zagueiro ao fim do empréstimo, pagará 3 milhões de euros, valor que corresponderá à contratação de Newton e quitará a negociação entre as partes.

    A diferença é que antes a conversa girava em não envolver custos por nenhum lado, mas como dito, o staff de Ferraresi teria voltado atrás. Emprestado ao Botafogo até o final do ano, Botafogo e São Paulo também preveem um cenário em que o clube carioca não exerça a opção de compra de Ferraresi. Se isso ocorrer, o defensor voltará ao Tricolor, que permanecerá com seus direitos econômicos e precisará pagar os 3 milhões de euros da negociação envolvendo Newton. A ideia é ter Newton com vínculo até 2030.

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    Newton com números e camisa do São Paulo
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    • Os números de Newton

    Lance!, junto ao Sofascore, recolheu alguns números de Newton pelo Botafogo, onde teve sua passagem mais relevante, para entender melhor como o jogador consegue se destacar.

    Em 18 partidas pelo Botafogo na temporada, sendo 12 como titular, o jogador marcou um gol e apresentou números consistentes na fase defensiva e na circulação da bola. O destaque fica para a eficiência nos duelos, com 50% de aproveitamento, índice importante para um atleta que atua à frente da zaga e tem como principal função vencer disputas individuais e proteger o setor defensivo.

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    Com 89% de acerto nos passes e média de 31 passes certos por jogo, mostra ser um volante para dar continuidade às jogadas, ainda que sem assumir o papel de articulador. O aproveitamento de 60% nos passes longos reforça esse perfil.

    Sem a bola, os números também chamam atenção. São médias de 1,1 desarme, 0,6 interceptação e 3,2 bolas recuperadas por partida, além de apenas 1,1 falta cometida por jogo. Newton chega para oferecer equilíbrio ao meio-campo, proteger a defesa e dar sustentação aos jogadores. Ou seja, não será um jogador de construção ofensiva.

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