Christian se despede do Cruzeiro após acerto com o Krasnodar O meia foi anunciado pelos russos nesta sexta-feira

Anunciado como reforço do Krasnodar, da Rússia, o meio-campista Christian se despediu do Cruzeiro nesta sexta-feira (10). Em post publicado em suas redes sociais, o atleta expressou sua gratidão pelo clube e deixou caminho aberto para um retorno no futuro.

– Despedidas nunca são fáceis. Me senti em casa desde o dia que pisei na Toca pela primeira vez. Desfrutei. Me emocionei. Vivi intensamente. E me sinto muito honrado por ter contribuído com essa história tão vitoriosa que é a do Cruzeiro Esporte Clube – escreveu o jogador.

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– Meu sentimento é de gratidão e carinho por tudo que vivenciei neste clube gigante. Eu e minha família jamais esqueceremos como fomos abraçados pela nação cruzeirense. Deixo meu agradecimento a todos os torcedores, à diretoria, comissões técnicas, companheiros de trabalho e a todos os funcionários do clube. Vou com a sensação de dever cumprido e a certeza de que deixei tudo dentro de campo sempre que vesti essa camisa. Obrigado por tudo, Cruzeiro! Até breve! – complementou Christian.

Anúncio de Christian no Krasnodar

A equipe russa anunciou a contratação do ex-Cruzeiro na manhã desta sexta-feira. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, Christian mandou um recado aos torcedores do Krasnodar.

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– Olá, torcedor do Krasnodar, quem fala aqui é o Christian. Muito feliz em fazer parte desse grande clube. Nos encontramos no estádio – disse o jogador.

Saída de Christian

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (10) a saída do meio-campista Christian para o Krasnodar, da Rússia. O atleta estava no clube desde o início da última temporada.

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O camisa 88 da Raposa foi negociado com os russos por cerca de 11 milhões de dólares (R$ 56 milhões na cotação atual).

Christian (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Christian chegou à Toca da Raposa II no fim de 2023, quando o Cabuloso desembolsou R$ 23,9 milhões para tirá-lo do Athletico-PR.

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