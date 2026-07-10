logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ainda quando jogador, novo técnico do Vasco já foi elogiado por Mourinho: 'Já é um treinador'

Pedro Emanuel era visto como comandante do Porto dentro de campo pelo técnico

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 15:45
Favorite o Lance! no Google
Pedro Emanuel em campo pelo Porto
Pedro Emanuel em campo pelo Porto (Foto: Reprodução)

O novo treinador do Vasco, Pedro Emanuel, recebeu um elogio que ajudou a retratar sua liderança muito antes de iniciar a carreira como técnico. Ainda como zagueiro do Porto, o português foi apontado por José Mourinho como um "verdadeiro treinador" dentro de campo, destacando sua inteligência tática e importância para o funcionamento coletivo da equipe.

  • Lukas Zuccarello tenta superar marcador na corrida na partida de estreia do Vasco na Sul-Americana contra o Barracas Central

    Aposta do Setorista: Zuccarello desponta como promessa do Vasco para a próxima Copa

    Vasco
    Há 5 horas
  • Hugo Moura celebra vitória do Vasco contra o Flamengo

    Hugo Moura encaminha sua saída do Vasco para o futebol saudita

    Vasco
    Há 6 horas
  • O Vasco lidera o Brasileirão Feminino Série A2 e está nas oitavas da Copa do Brasil. (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

    Vasco define local de decisão contra o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Futebol Feminino
    Há 5 horas

    • ➡️ Bastidores: Vasco vê Pedro Emanuel como líder ideal para iniciar nova fase no clube

    A declaração foi dada em julho de 2003, durante uma entrevista concedida por Mourinho ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. Na ocasião, o periódico iniciou uma série de reportagens sobre os chamados "treinadores emergentes" da Europa e ouviu o então comandante do Porto para explicar seus conceitos de jogo e a construção da equipe portuguesa.

    continua após a publicidade

    ➡️ Quem é Pedro Emanuel? Conheça o treinador que está próximo de assumir o Vasco

    Durante a conversa, Mourinho revelou um dos motivos pelos quais o jovem Ricardo Carvalho, que mais tarde se tornaria um dos melhores zagueiros de sua geração no mundo, iniciou a temporada no banco de reservas. Segundo o treinador, Pedro Emanuel era indispensável para dar equilíbrio à equipe e funcionava como uma espécie de auxiliar técnico dentro das quatro linhas.

  • Bruno Guimarães perde pênalti para o Brasil diante da Noruega

    Qual foi a pior cobrança de pênalti da Copa do Mundo? Vote na enquete do Lance!

    Copa do Mundo 2026
    Há 26 minutos
  • Messi sorridente é levantado por companheiros de time após vitória de virada da Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Brasileiros reagem a polêmicas envolvendo a Argentina na Copa: 'Ainda tem'

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • CazéTV transmitirá os jogos da Copa do Mundo de 2026.

    Copa do Mundo 2026 consolida nova forma de consumo do futebol entre brasileiros

    Lance! Negócios
    Há 53 minutos

    • - No meu Porto, Pedro Emanuel já era um verdadeiro treinador. No início da temporada, era ele quem jogava, e todo mundo me perguntava como era possível deixar um fenômeno como Ricardo Carvalho no banco. Mas o Pedro Emanuel era fundamental para o equilíbrio coletivo da equipe.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lance em jogo de Vasco e Fluminense, pelo futsal, vira assunto internacional (Foto: Reprodução: Ygor Lima)

    Fora de Campo

    Clássico brasileiro na base do futsal encanta estrangeiros: 'Já são melhores'

    Há 32 minutos
    Pedro Emanuel como técnico do Al-Fayha

    Vasco

    Bastidores: Vasco vê Pedro Emanuel como líder ideal para iniciar nova fase no clube

    Há 1 hora
    Pedro Emanuel com camisa azul escura com o corpo meio de lado

    Vasco

    Quem é Pedro Emanuel? Conheça o treinador que está próximo de assumir o Vasco

    Há 2 horas
    Pedro Emanuel a beira do campo no comando do Al-Khaeej

    Vasco

    Vasco encaminha a contratação do técnico português Pedro Emanuel

    Há 3 horas
    Hugo Moura celebra vitória do Vasco contra o Flamengo

    Vasco

    Hugo Moura encaminha sua saída do Vasco para o futebol saudita

    Há 6 horas
    Lukas Zuccarello tenta superar marcador na corrida na partida de estreia do Vasco na Sul-Americana contra o Barracas Central

    Vasco

    Aposta do Setorista: Zuccarello desponta como promessa do Vasco para a próxima Copa

    Há 8 horas
    Mais LANCE!
    O Vasco lidera o Brasileirão Feminino Série A2 e está nas oitavas da Copa do Brasil. (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

    Vasco define local de decisão contra o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Pedrinho caminha pelos corredores de São Januário antes de partida do Vasco

    Sindicato vê risco à recuperação judicial do Vasco após decisão sobre a SAF

    Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores

    'É ilegal pela Fifa': Bap volta a criticar possível compra da SAF do Vasco por enteado de Leila

    Athos de Andrade é sócio do escritório NFCS Advogados

    Escritório do novo interventor da Vasco SAF se manifesta após nomeação

    Pedrinho Vasco

    Vasco SAF apresenta novo agravo contra intervenção judicial

    Andrey Santos, ex-Vasco, em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução/X)

    Vasco volta a lucrar com Andrey Santos após transferência para o Manchester United

    São Januário - estádio do Vasco

    Justiça mantém Pedrinho afastado da SAF do Vasco e nomeia novo interventor

    Vasco

    Intervenção judicial trava venda do Vasco para Lamacchia, que exige antiga SAF

    Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)

    Negociação de ex-Vasco para o Manchester United chama atenção: 'Cemitério'

    Matheus Curopos durante partida da equipe sub-20 do Vasco

    Vasco iguala melhor campanha da história na primeira fase do Brasileiro Sub-20

    Presidente Pedrinho durante a apresentação do meia Philippe Coutinho

    Conselheiros do Vasco divulgam manifesto de apoio a Pedrinho

    Thiago Mendes durante treino do Vasco

    Vasco terá maratona com Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil

    Pedrinho durante coletiva do Vasco com casaco preto nas costas vestindo camisa preta

    Entenda os argumentos do recurso para derrubar liminar que afastou Pedrinho da Vasco SAF