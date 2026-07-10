Ainda quando jogador, novo técnico do Vasco já foi elogiado por Mourinho: 'Já é um treinador' Pedro Emanuel era visto como comandante do Porto dentro de campo pelo técnico

O novo treinador do Vasco, Pedro Emanuel, recebeu um elogio que ajudou a retratar sua liderança muito antes de iniciar a carreira como técnico. Ainda como zagueiro do Porto, o português foi apontado por José Mourinho como um "verdadeiro treinador" dentro de campo, destacando sua inteligência tática e importância para o funcionamento coletivo da equipe.

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A declaração foi dada em julho de 2003, durante uma entrevista concedida por Mourinho ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. Na ocasião, o periódico iniciou uma série de reportagens sobre os chamados "treinadores emergentes" da Europa e ouviu o então comandante do Porto para explicar seus conceitos de jogo e a construção da equipe portuguesa.

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Durante a conversa, Mourinho revelou um dos motivos pelos quais o jovem Ricardo Carvalho, que mais tarde se tornaria um dos melhores zagueiros de sua geração no mundo, iniciou a temporada no banco de reservas. Segundo o treinador, Pedro Emanuel era indispensável para dar equilíbrio à equipe e funcionava como uma espécie de auxiliar técnico dentro das quatro linhas.