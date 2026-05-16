Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Anderson e Arroyo marcaram os gols da partida ainda na primeira etapa.

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Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira chegou aos 35 pontos, cinco à frente do Flamengo, que ainda enfrenta o Athletico Paranaense na rodada e tem dois jogos a menos em relação aos paulistas. O Cruzeiro, por sua vez, soma 20 pontos e ocupa a 12ª colocação.

Primeiro tempo de gols e lesões em Barueri

Um primeiro tempo repleto de emoções em Barueri. Nos minutos iniciais, Arroyo aproveitou o espaço pelo lado direito do ataque do Cruzeiro para bater colocado, vencer Carlos Miguel e abrir o placar para os visitantes. Logo na sequência, o Palmeiras chegou ao empate com um golaço de Felipe Anderson, que precisou deixar o gramado após sentir a posterior da coxa. Além do meia-atacante, a comissão técnica também perdeu Ramón Sosa nos minutos iniciais.

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Segundo tempo tem alterações táticas, entrada de Paulinho e poucas chances claras

Com a igualdade no placar, Artur Jorge e Abel Ferreira iniciaram a segunda etapa sem grandes movimentações, mas por motivos distintos. O treinador alviverde já havia alterado a equipe duas vezes e optou por segurar novas mudanças, enquanto o visitante manteve a estrutura do time, que respondia bem mesmo fora de casa. Com o passar dos minutos, ambos alteraram as formações, com destaque para a entrada de Paulinho. O placar, no entanto, permaneceu inalterado, com cada equipe deixando Arena Barueri com um ponto.

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O atacante Arroyo foi responsável por abrir o placar e alterar a dinâmica do jogo na noite deste sábado. Ainda aos 10 minutos, o jogador aproveitou uma falha na saída de bola do Palmeiras e bateu colocado, sem chances para Carlos Miguel.

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Deu aula 🏅

Destaque da classificação do Palmeiras sobre o Jucuipense pela Copa do Brasil, Felipe Anderson voltou a marcar com a camisa alviverde. O meia-atacante aproveitou desvio da defesa adversária para emendar de fora da área e empatar o placar em Barueri.

Ficou abaixo 📉

Outra atuação apagada de Jhon Arias com a camisa do Palmeiras, semanas antes da Copa do Mundo. Pouco participativo, o colombiano encontrou dificuldades para levar perigo ao gol adversário e, na chance que teve, bateu sem força, para desvio da defesa. Principal contratação do clube para 2026, o jogador volta a demonstrar futebol tímido.

Não vou ver isso sozinho 😱

Não um, mas dois jogadores do Palmeiras precisaram ser substituídos por Abel Ferreira ainda na primeira etapa. Primeiro, Ramón Sosa deixou o gramado com dores no tornozelo. Posteriormente, foi a vez de Felipe Anderson, com incômodo na posterior da coxa. A dupla deu lugar a Maurício e Lucas Evangelista, respectivamente.

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Ficha Técnica:

PALMEIRAS 1 X 1 CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 16ª RODADA



📲 Sábado, 16 de maio de 2026

📍Estádio: Arena Barueri, em Barueri (SP)

⏰Horário: 21h (de Brasília)

🗣️Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio (DF)

🚩Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

📟 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

🟨Cartão amarelo: Flaco López e Murilo (PAL); Matheus Pereira, Arroyo, Lucas Silva e Otávio (CRU)

🟥Cartão vermelho: -

🥅Gols: Felipe Anderson (19'/1°T) - Palmeiras; Arroyo (10'/1°T) - Cruzeiro

Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1, em Barueri, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

Escalações:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Paulinho), Jhon Arias e Felipe Anderson (Lucas Evangelista); Ramón Sosa (Mauricio) e Flaco López.

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira (Sinesterra); Arroyo (Kenji), Kaio Jorge e Christian (Lucas Silva).

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