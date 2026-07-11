Flamengo defende invencibilidade histórica diante do Benfica; veja retrospecto Rubro-Negro leva vantagem no confronto direto ao longo de 70 anos de rivalidade

Carregando conteúdo exclusivo...

Flamengo e Benfica voltam a se enfrentar neste sábado (11), em Portugal, pela disputa do Troféu do Algarve, 29 anos após o último encontro. Além de encerrar a intertemporada rubro-negra antes da retomada da temporada, o amistoso coloca em jogo uma marca construída ao longo de mais de 70 anos: o clube carioca nunca perdeu para os portugueses.

➡️ Jardim relembra início de Mbappé e revela torcida pela França na Copa do Mundo

O primeiro duelo aconteceu em 1955, no Maracanã, pelo Torneio Charles Miller. Evaristo de Macedo fez o gol da vitória por 1 a 0. Desde então, são nove confrontos entre o Mais Querido e os Encarnados, com seis vitórias e três empates para a equipe carioca.

continua após a publicidade

O último encontro entre as equipes aconteceu em 1997, quando o Flamengo goleou o Benfica por 5 a 2, no Torneio Centenário de Belo Horizonte. Dois anos antes, Romário marcou duas vezes na vitória rubro-negra por 2 a 1, pelo Troféu Teresa Herrera, na Espanha.

Sávio foi personagem central dos jogos na década de 90. Titular nas duas partidas — inclusive com gol no último duelo — o "Anjo Loiro" relembrou os confronto e avaliou o cenário para o reencontro deste sábado (11) em entrevista ao Lance!.

continua após a publicidade

— Sim, lembro bem! Em 1995, se não me engano, foi o torneio Teresa Herrera na Espanha. Em 1997, em Belo Horizonte, uma goleada, fizemos um jogo impecável. Era muito bom fazer jogos contra clubes europeus, clubes grandes — disse o ídolo rubro-negro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Na visão do ex-atacante, o cenário mudou em relação aos duelos da década de 1990. Se naquela época o favoritismo era atribuído ao clube português, agora o momento vivido pelo Flamengo equilibra o confronto.

continua após a publicidade

— Acho que na minha época era o Benfica (o favorito), e ganhamos os dois. Hoje é mais equilibrado, mas pelo momento, o Flamengo (é favorito), mas o Benfica é um grande europeu — analisou Sávio.

O duelo de 1997 ficou marcado pela atuação ofensiva do Flamengo. Além do Anjo Loiro, Iranildo, Lúcio, Rodrigo Mendes e Fábio Baiano fizeram os gols rubro-negros na goleada por 5 a 2, o placar mais elástico da história do confronto.

continua após a publicidade

Retrospecto completo de Flamengo x Benfica

Além das vitórias na década de 1990, o Flamengo construiu a invencibilidade em outros seis encontros disputados entre as décadas de 1950 e 1980:

1997 – Flamengo 5 x 2 Benfica – Torneio Centenário de Belo Horizonte;

1995 – Flamengo 2 x 1 Benfica – Troféu Teresa Herrera;

1988 – Flamengo 2 x 0 Benfica – Torneio Internacional de Amsterdã;

1972 – Flamengo 1 x 0 Benfica – Torneio Internacional de Verão do Rio de Janeiro;

1958 – Flamengo 1 x 1 Benfica – Amistoso;

1957 – Flamengo 0 x 0 Benfica – Amistoso;

1957 – Flamengo 1 x 1 Benfica – Amistoso;

1956 – Flamengo 2 x 1 Benfica – Troféu Dr. Alves de Morais;

1955 – Flamengo 1 x 0 Benfica – Torneio Charles Miller.

Flamengo tem invencibilidade histórica diante do Benfica (Arte: Lance!)

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O amistoso deste sábado reúne equipes em momentos distintos do calendário. O Flamengo encerra a intertemporada realizada em Portugal antes da volta às competições após a pausa para a Copa do Mundo. O Benfica, por sua vez, inicia a preparação para a próxima temporada europeia. O retrospecto histórico coloca o Rubro-Negro diante da oportunidade de ampliar a invencibilidade contra um dos principais clubes de Portugal.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.