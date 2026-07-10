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Bruno Henrique compara Leonardo Jardim a Jorge Jesus no Flamengo: 'Parecido'

Ídolo rubro-negro comenta importância da intertemporada e do amistoso com o Benfica

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 16:44
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Bruno Henrique olha a bola durante treino do Flamengo
Bruno Henrique durante treino do Flamengo antes de amistoso com o Benfica em Portugal (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O atacante Bruno Henrique comparou o técnico Leonardo Jardim a Jorge Jesus ao comentar o trabalho desenvolvido pelo atual treinador no Flamengo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (10), véspera do amistoso contra o Benfica, em Portugal, o camisa 27 afirmou que ambos os portugueses têm características semelhantes na relação com o elenco e disse que Jardim conta com o apoio dos jogadores.

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    Bruno Henrique destacou a forma de trabalho do treinador e afirmou que o grupo tem confiança no comandante.

    — O Jardim é parecido com os outros portugueses também, como trabalhei com o Jorge Jesus. São pessoas carismáticas e que dão totais condições de trabalho para podermos exercer nosso papel dentro de campo. É um cara que tem total apoio do nosso grupo — afirmou.

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    • O atacante também comentou a postura da equipe durante a intertemporada. Segundo ele, o elenco encara os amistosos com a mesma seriedade das competições oficiais e pretende manter essa postura diante do Benfica, em disputa do Troféu do Algarve.

    — No primeiro jogo contra o River eu falei com o grupo. Nós somos profissionais, independentemente do que vier pela frente, de ser amistoso, hoje é o campeonato. Temos que lidar da melhor maneira possível. Contra a equipe do Benfica se trata de taça, então a gente vai entrar da mesma forma que entrou contra o River Plate e contra a equipe da Suíça também — disse o ídolo rubro-negro.

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    Por fim, Bruno Henrique afirmou que o confronto com o clube português será importante para a preparação do Flamengo antes da retomada da temporada.

    — Acho que a nossa intertemporada diante do Benfica vai ser um jogo muito bom, estamos treinando bastante, fazendo os nossos objetivos dentro de campo, para chegar nessa segunda parte da temporada bem também. Enfrentar a equipe do Benfica nesse último jogo aqui em Portugal vai ser muito importante para o nosso decorrer, da nossa sequência no ano — completou.

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    Bruno Henrique olha a bola durante treino do Flamengo
    Bruno Henrique durante treino do Flamengo antes de amistoso com o Benfica em Portugal (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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    Outras respostas de Bruno Henrique antes de Benfica x Flamengo

    Referência para os jovens da base

    — Como eu falei com eles, não só eu sou a referência, tem outros jogadores também. Jorginho, grandes jogadores aí no Flamengo que podem ser referência também e distribuir essa responsabilidade para ajudar a garotada. Isso é muito importante para todos no Flamengo.

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    Período em Portugal

    — Acho que de positivo é que estamos treinando bem e fazendo o que o mister pede. Queremos nossos objetivos no final do ano, independente se estão os 10 desfalques ou não. Todos que vieram para cá vieram com o intuito de dar o melhor e ajudar o Flamengo para chegar bem no próximo semestre.

    Rótulo de jogador decisivo

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    — Isso é mais confiança mesmo, de saber que eu tenho o respaldo da torcida diante de jogos grandes, que eu possa aparecer novamente e ajudar a equipe.

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    Planejou comemoração de gol contra o Benfica?

    — Não, eu acho que o episódio que aconteceu contra o River Plate foi só um desabafo mesmo. Jogo amistoso, comemoração normal. É claro que se eu fizer gol amanhã vou comemorar, mas de uma forma mais tranquila, mais com o torcedor.

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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