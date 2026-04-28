O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na noite desta terça-feira (28), no Mineirão, pela terceira rodada da Libertadores. Em um jogo brigado, a Raposa soube ter calma e foi premiada com um gol de Villarreal aos 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Cabuloso colou nos argentinos e tem os mesmos seis pontos, na segunda colocação.

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Primeiro tempo

Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

Cruzeiro x Boca (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Segundo tempo

Com um jogador a menos, o Boca Juniors recuou ainda mais na partida, mas seguiu dificultando a vida do ataque celeste. Se por baixo estava difícil, o Cabuloso teve sua chance mais clara aos 17 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio pela direita, mas Fabrício Bruno não acertou bom cabeceio. Estreante na Libertadores, Otávio foi acionado pela primeira vez aos 25 minutos, interceptando cruzamento de Zeballos. Instantes depois, Arroyo finalizou perigosamente à esquerda do gol.

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Kaio Jorge teve sua primeira chance clara dez minutos antes do fim do tempo regulamentar, mas parou em Brey. Ao contrário dos argentinos, o gol cruzeirense foi produzido pela calma de seus atletas. Matheus Pereira segurou no meio e fez passe em profundidade para Kaio Jorge, na linha de fundo, passar para Neyser apenas empurrar a bola para o fundo do gol.

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Visão do Lance!

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Mesmo jogando contra uma equipe que soube gastar o relógio desde o primeiro tempo e abusou das faltas, o Cruzeiro teve calma para somar três pontos. E o lance que ilustra isso é justamente o do gol. O lance que envolveu Matheus Pereira, Kaio Jorge e Neyser pareceu uma jogada ensaiada de bola parada, de tão bem produzida.

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Deu aula 🏅

Referência técnica da equipe celeste, Matheus Pereira foi quem cadenciou a partida e comandou o ataque cruzeirense no meio de campo. Com quatro passes decisivos, o camisa 10 foi um dos jogadores que mais teve ações com bola em campo, além de ter participado do gol.

Ficou abaixo 📉

Jogador que mais se destacou nos últimos jogos da Raposa, Keny Arroyo não conseguiu brilhar contra o Boca Juniors. Com apenas 28 ações com a bola, não foi feliz em suas três finalizações e teve menos de 70% de aproveitamento nos passes.

Notas do Cruzeiro; avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 BOCA JUNIORS

Libertadores- 3ª Rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horiozonte-MG

🥅 Gols: Neyser, 38'/2°T (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Kaio Jorge (CRU), Fagner (CRU), Gerson (CRU); Bareiro (BOC) 2x, Paredes (BOC)

🟥 Cartões vermelhos: Bareiro (BOC)

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (Neyser), Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo (Bruno Rodrigues), Kaio Jorge (Matheus Henrique).

BOCA JUNIORS (Técnico: Cláudio Ubeda)

Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado, Aranda (Figal); Bareiro, Merentiel (Zeballos)

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e André Nievas (URU)

📺 VAR: Andres Cunha (URU)

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