Craque da França pode superar recorde de Pelé na Copa do Mundo Olise pode superar marca de Pelé na Copa do Mundo

Michael Olise vive a melhor Copa do Mundo da carreira e está a um passo de alcançar um recorde histórico pela seleção da França na competição. Maior assistente da França nesta Copa, soma cinco assistências e tem chances para tentar superar a marca de Pelé, que distribuiu seis assistências em uma edição da competição.

O feito de Pelé aconteceu em 1970, quando o Brasil conquistou o tricampeonato da competição. Com as eliminações de Bruno Guimarães e Brahim Diaz, que também estava sendo líderes em assistências, o caminho para Olise ficou mais fácil ainda.

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Olise em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan /Getty Images via AFP)

Entrosamento de Olise com Mbappé justifica

O diálogo entre Olise e Mbappé em campo justifica estes números. as cinco assistências de Olise na Copa, três terminaram nos pés do camisa 10 francês. As outras duas pararam nos pés de Dembélé e Barcola.

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Ao longo da história das Copas, apenas outros quatro jogadores chegaram às cinco assistências em uma única edição: Grzegorz Lato Gadocha, em 1974, Pierre Littbarski, em 1982, Diego Maradona, em 1986, e Thomas Hässler, em 1994. Nenhum deles conseguiu superar as seis assistências de Pelé. Os números são contabilizados pela Fifa, desde 1966, quando o registro de assistências começou a ser feito.

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Pelé aparece oficialmente com seis, todas em 1970, embora existam registros históricos de mais duas assistências nas Copas de 1958 e 1962 que não entram na contagem oficial da entidade.

Olise terá a primeira oportunidade de igualar ou superar a marca na semifinal contra a Espanha. Caso a França avance ou dispute o terceiro lugar, ainda terá mais uma partida para tentar escrever seu nome na história das Copas do Mundo. O jogo contra a Espanha será nesta terça-feira, às 16h (de Brasília).

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