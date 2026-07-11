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Maycon faz avaliação do elenco do Atlético e ressalta importância de 'recuperar jogadores'

Volante falou com a imprensa após o treino aberto na Cidade do Galo nessa sexta (10)

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
11/07/2026 06:00
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Maycon treino aberto (Foto: Artur Henrique / Lance!)
Maycon treino aberto (Foto: Artur Henrique / Lance!)
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O Atlético segue a preparação durante a intertemporada para o retorno do calendário oficial. Nesta sexta-feira (10), o clube promoveu um treino aberto à imprensa na Cidade do Galo e, após as atividades, o volante Maycon comentou sobre o período de treinamentos, destacou a importância da pausa e fez uma avaliação do elenco alvinegro após o desempenho no primeiro semestre da temporada.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético segue a preparação durante a intertemporada para o retorno do calendário oficial. Nesta sexta-feira (10), o clube promoveu um treino aberto à imprensa na Cidade do Galo e, após as atividades, o volante Maycon comentou sobre o período de treinamentos, destacou a importância da pausa e fez uma avaliação do elenco alvinegro após o desempenho no primeiro semestre da temporada.

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    • O meio-campista ressaltou que a intertemporada tem sido fundamental, principalmente pelo fato de o técnico Eduardo Domínguez ter assumido a equipe com a temporada já em andamento. Segundo ele, o período de treinamentos pode ser determinante para a sequência de jogos que o Atlético terá pela frente. Veja:

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    — Intertemporada pra mim é muito importante. Pra todo o grupo também. Ainda mais que o Dominguez chegou no meio da temporada. No Brasil não tem muito tempo para treinar, então essa pausa foi importante pra gente, mas vai ser mais importante ainda se os resultados vierem — iniciou.

    Maycon reforçou que o trabalho realizado só será validado caso a equipe consiga transformar a preparação em bons resultados dentro de campo.

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    • — Não adianta nada falar que fizemos uma boa intertemporada e os resultados não chegarem quando retornarem os campeonatos. A gente tem que se preparar melhor, jogadores têm que estar no seu melhor nível para aguentar essa batida de jogos. Foi importante e que possamos mostrar isso na prática, nos jogos, que é o principal — disse.

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    Maycon avalia elenco do Atlético

    Além de comentar sobre a preparação, Maycon também fez uma análise do elenco atleticano. O volante elogiou a qualidade do grupo, mas destacou que alguns jogadores precisam recuperar o melhor desempenho para aumentar a competitividade da equipe na sequência da temporada.

    — Acho que o nosso elenco é um bom elenco, falando sinceramente, e temos que recuperar alguns jogadores que ainda podem nos ajudar. Acho que todos os jogadores oscilaram nesse primeiro semestre, isso é claro. Temos que entender e ajudar os jogadores a entregarem o melhor. Temos grandes jogadores aqui dentro, campeões pelo Brasil e fora também — afirmou.

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    Por fim, o camisa alvinegro reconheceu que o time apresentou muitas oscilações na primeira metade do ano, mas defendeu que o foco deve estar na evolução diária e na correção dos erros para que o Atlético tenha um segundo semestre mais consistente.

    — O elenco todo oscilou bastante e essa oscilação é ruim. Eu trabalho no dia a dia, no jogo a jogo. Ninguém consegue prever o que vai acontecer em dezembro. Temos que trabalhar dia a dia, foi assim que eu aprendi. Temos que saber o que pecamos no primeiro semestre e o que foi positivo, porque teve coisa positiva. E ter tranquilidade para trabalhar em cima do que erramos para termos mais resultados positivos no segundo semestre — finalizou o meia.

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    Veja o boletim do Galo:

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