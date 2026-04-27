Torcedores disparam sobre Hulk no Fluminense: 'Que novidade'

O Fluminense voltou a se movimentar nos bastidores pela contratação de Hulk, do Atlético-MG. O atacante ficou fora da lista de relacionados na derrota para o Flamengo por 4 a 0, neste domingo (26), após avanço nas tratativas envolvendo seu futuro. A liberação foi realizada para o jogador decidir o futuro no clube mineiro. Com essa divulgação, torcedores do Tricolor começam a se manifestar nas redes.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Reação negativa da negociação de Hulk com Fluminense

➡️Possível saída de Hulk do Atlético-MG choca torcedores: 'Não soube'

Texto de Pedro Brandão

O caso ganhou força porque Hulk atingiu o limite de partidas no Campeonato Brasileiro que permite transferência para outro clube da mesma competição. O camisa 7 soma 12 jogos na atual edição. Caso entrasse em campo diante do Flamengo, não poderia defender nenhuma outra equipe no torneio em 2026. A informação foi dada inicialmente pelo "O Globo" e confirmada.

➡️ Campeonato Brasileiro: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

O Lance! apurou que o Tricolor tinha acerto encaminhado com jogador no início do ano. Por isso, negócio não deve ter problemas para ser concretizado. No entanto, a situação agora é um pouco diferente.

continua após a publicidade

🔥 Clique para entrar no grupo gratuito de Tips do Lance! e acompanhar no WhatsApp as melhores Tips, SuperOdds e múltiplas do dia

Não existe mais uma disputa entre Hulk e Galo, o que pode mudar alguns termos do contrato. O Fluminense tem uma reputação no futebol brasileiro de agir com "hombridade" no mercado. Não deve haver uma tentativa de redução drástica na oferta de salário ou luvas ao atleta, apenas uma readequação ao cenário atual.

Ídolo do Atlético-MG, Hulk soma trajetória marcante desde o retorno ao futebol brasileiro. Desde 2021, tornou-se referência técnica da equipe mineira, acumulando gols, assistências e títulos. Mesmo aos 39 anos, segue valorizado no mercado nacional pelo desempenho e liderança.

continua após a publicidade