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AO VIVO: Assista a Caldense x Patrocinense, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV

Jogo é válido pela oitava rodada da competição estadual

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 17:30
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Nesta quarta-feira (1), Caldense e Patrocinense se enfrentam pela oitava rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 19h (de Brasília), no Municipal Doutor Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG), pelo grupo A da competição. A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

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    O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 18h30 (de Brasília).

    ⚽ Caldense x Patrocinense: como chegam as equipes?

    A Caldense entra em campo desesperada para fugir do rebaixamento. Atualmente, os donos da casa ocupam a última colocação da chave, com apenas seis pontos conquistados em sete jogos. São cinco jogos sem vitória, tendo o último triunfo sido ainda na segunda rodada, no dia 7 de junho, quando venceu o Boa Esporte por 1 a 0.

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    Já o Patrocinense tem uma condição teoricamente mais tranquila no grupo, embora a distância para a Caldense seja de apenas três pontos. O time está em terceiro e vinha de cinco jogos de invencibilidade, mas, no último final de semana, foi derrotado pelo Uberaba em casa, após gol de Fabricio nos acréscimos, e quer voltar ao caminho das vitórias.

    No turno da chave, o confronto entre essas duas equipes terminou empatado em 1 a 1, em um duelo decidido na reta final. Aos 37 minutos do segundo tempo, Matheus Jesus inaugurou o marcador para o CAP, mas Julian deixou tudo igual para a Veterana.

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    Caldense x Patrocinense - Mineiro
    Caldense e Patrocinense se enfrentam pelo Módulo II do Mineiro; assista ao vivo no Lance!TV (Foto: Renan Muniz/Caldense)

    📓 Outros jogos da rodada - Módulo II - Campeonato Mineiro

    A oitava jornada da competição acontece inteiramente nesta quarta (1). Também pelo grupo A, no mesmo horário, o Mamoré recebe o Guarani no Bernardo Rubinger, enquanto Uberaba e Boa Esporte se encontram em um duelo de líderes da chave no Uberabão às 19h30.

    Já pelo grupo B, a bola começa a rolar mais cedo. Às 15h, o líder Villa Nova visita o Coimbra no Flávio Guimarães, enquanto o já rebaixado Ipatinga recebe o Aymorés no Ipatingão. Para fechar a rodada, Valeriodoce e Democrata se encontram mirando a primeira posição, já que ambos também têm 13 pontos, mas estão atrás do Villa nos critérios de desempate.

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