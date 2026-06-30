Rojas é apresentado pelo Cruzeiro e projeta duelo com o Flamengo na Libertadores O lateral é o primeiro reforço da Raposa para o segundo semestre

Primeira contratação do Cruzeiro na intertemporada, o lateral-esquerdo Gabriel Rojas foi apresentado na Toca da Raposa II na tarde desta terça-feira (30). Em conversa com jornalistas, o jogador projetou o duelo decisivo pela Libertadores contra o Flamengo e relembrou um jogo marcante contra os cariocas.

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– Hoje sou jogador do Cruzeiro, tenho desejo de ajudar a ser campeão. Sei da exigência por aqui, mas também quero vencer a Libertadores e vamos trabalhar para isso [...] A responsabilidade é sempre muito grande, ainda mais neste clube. Temos um compromisso, mas estou tranquilo pelo meu trabalho e seguir melhorando. – comentou o argentino.

– Será um jogo muito duro. Conhecemos o rival, mas temos que trabalhar para passar desta fase. Todas as partidas são complicadas. Queremos vencer esse título, é difícil, mas não impossível – projetou Rojas.

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Gabriel Rojas é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa II (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

– Sou argentino, minha formação sempre ensinou a dar o máximo. Visto a camisa com responsabilidade. No jogo contra o Flamengo, eu estava lesionado e joguei. Jogo com o coração, com outra camisa será igual, dando o melhor para minha equipe – relembrou o jogador.

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Chegada de Rojas ao Cruzeiro

A Raposa concretizou a contratação do defensor por cerca de seis milhões de dólares (aproximadamente R$ 30,8 milhões na cotação atual). O atleta deverá se apresentar na Toca da Raposa II em 22 de junho, com os demais jogadores, para o início da intertemporada.

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Gabriel Rojas chega ao Cruzeiro para reforçar a lateral-esquerda. Em agosto, Kauã Prates deixará o Cabuloso para iniciar seus trabalhos no Borussia Dortmund. Enquanto isso, Kaiki Bruno chama atenção do mercado europeu e está próximo do Como.

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