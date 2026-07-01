Técnico da Noruega esclarece fala sobre Ancelotti antes de duelo com Brasil: "Brincadeira" Stale Solbakken afirma que declaração após classificação às oitavas foi uma demonstração de respeito

Às vésperas do confronto contra o Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico da Noruega, Stale Solbakken, tratou de encerrar qualquer possível polêmica envolvendo uma declaração feita após a classificação de sua equipe no torneio.

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O treinador norueguês ganhou repercussão nas redes sociais e na imprensa depois de aparecer em um vídeo no vestiário comemorando a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. Na ocasião, ao discursar para jogadores e integrantes da comissão técnica, ele citou Carlo Ancelotti ao projetar o próximo desafio da seleção europeia.

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Stale Solbakken ao lado de Erling Haaland em partida da Noruega pela Copa do Mundo. (Foto: Agência Efe/Folhapress)

Diante da repercussão, Solbakken explicou nesta quarta-feira (1º) que a frase foi dita em tom descontraído e que não houve qualquer intenção de provocar o comandante da Seleção Brasileira.

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Segundo o treinador, a menção a Ancelotti foi, na verdade, uma demonstração de admiração por um dos profissionais mais vitoriosos do futebol mundial. Em entrevista coletiva, ele destacou o respeito que tem pelo italiano e o colocou entre os maiores técnicos da história do futebol europeu.

Solbakken ressaltou ainda que o comentário aconteceu em meio à celebração da classificação norueguesa e teve apenas o objetivo de motivar o grupo para o desafio seguinte. De acordo com ele, não existia qualquer mensagem de provocação ou menosprezo ao Brasil.

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A Noruega garantiu vaga no mata-mata após superar a Costa do Marfim e agora terá pela frente um dos favoritos ao título. O confronto diante da Seleção está marcado para o próximo domingo, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.

Quem avançar às quartas de final seguirá na disputa pelo título mundial. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a partida terá prorrogação. Persistindo o empate, a definição da vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

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