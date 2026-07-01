Botafogo segue intertemporada após definições e trabalha visando mercado
Glorioso viajaria para a Rússia, mas segue preparação no CT Lonier
Em intertemporada no CT Lonier de olho na retomada do calendário do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo, o Botafogo precisou recalcular rota quanto ao seu planejamento, mas tem uma preocupação a menos. Franclim Carvalho, que mantinha tratativas com o rival Vasco, ficará no clube para a sequência da temporada.
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O Botafogo se reapresentou após período de férias no dia 22 de junho, com elenco incrementado por jovens destaques das categorias de base. Havia a intenção de um período na Europa para treinos e amistosos, mas um acordo foi cancelado.
A SAF havia fechado com CSKA e Dynamo Moscou, da Rússia, para disputa da Brother's Cup, na Rússia, do dia 1º a 1 0 de julho. No entanto, alegou que o calendário divulgado pela CBF, que antecipou o jogo contra o Santos pela 19ª rodada para o dia 16 de julho, foi um dos motivos para o cancelamento.
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Botafogo age internamente
Ainda com transfer ban na Fifa, mas trabalhando dia a dia para incluir os débitos na recuperação judicial, o Botafogo olha para seu elenco. Na última semana, a diretoria avançou e rescindiu com o goleiro Neto, muito criticado e que não vivia boa fase na meta alvinegra.
Outra possível baixa para a sequência é a do zagueiro Bastos, que não se reapresentou e segue fora das atividades. O Glorioso sonda zagueiros no mercado para repor a saída de Alexander Barboza, que assinou com o Palmeiras.
Há ainda a preocupação com a janela de transferências que se aproxima, com abertura no dia 20 de julho. O Botafogo tem jogadores em alta e sob os holofotes do mercado europeu, como o meia Danilo, na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, e o argentino Álvaro Montoro. A expectativa é alta pela chegada da nova gestão, da GDA Luma, para alinhar os interesses do clube no período com mercado ativo.
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Técnico garantido
Após uma semana de conversas e tensão nos bastidores, o técnico Franclim Carvalho, que tinha proposta do Vasco, comunicou que permaneceria no comando da equipe pensando na sequência do projeto. Havia a preocupação quanto a um possível desfecho positivo, com o rival pagando multa rescisória e obrigando o clube a ir ao mercado por um treinador pela terceira vez no ano.
Franclim teve postura elogiada pela diretoria pela condução do processo. Os treinos aconteceram normalmente, sem qualquer tipo de assunto relacionado à oferta vascaína. O treinador português manteve contato com as lideranças da SAF e bateu o martelo no início desta semana.
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