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Brasileiros debocham de festa inglesa na Copa do Mundo: 'Vai ser engraçado'

Inglaterra se classificou para as oitavas de final do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 17:20
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Jogadores e torcedores da Inglaterra cantaram música do Oasis após vitória sobre a RD Congo na Copa do Mundo
Jogadores e torcedores da Inglaterra cantaram música do Oasis após vitória sobre a RD Congo na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A Inglaterra venceu a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira (1), em Atlanta, nos Estados Unidos, e assim se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Como de costume nesta edição do torneio, após a vitória, os jogadores e torcedores ingleses cantaram a música "Wonderwall", da banda Oasis.

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    Nas redes sociais, torcedores brasileiros não deixaram passar o fato despercebido e debocharam da festa inglesa. Em campo, a equipe do técnico Thomas Tuchel teve extrema dificuldade para confirmar o favoritismo diante da República Democrática do Congo.

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    O fato foi combustível para brasileiros arriscarem em um palpite de eliminação inglesa na próxima fase, ou então para o Brasil, em um possível encontro nas quartas de final. A Inglaterra enfrenta o México, neste domingo (5), às 21 (de Brasília), no Estádio Azteca. Veja a repercussão abaixo:

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    • Como foi Inglaterra x RD Congo?

    Favorita, a Inglaterra começou indo ao ataque, mas esbarrando na defesa congolesa, que se fechou no primeiro momento. Aos sete minutos, a RD Congo chegou ao ataque após o zagueiro Mbemba lançar para o atacante Cipenga, que apareceu nas costas de Spence, e finalizar no canto do goleiro Pickford para abrir o placar em Atlanta. Após o gol, a Inglaterra foi se reorganizando na partida e, com mais posse de bola, ficou perto do empate.

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    Em cruzamento de Declan Rice, Jude Bellingham apareceu na área para cabecear, mas Mpasi-Nzau fez grande defesa. Os ingleses seguiram no ataque e quase empataram com Marcus Rashford, que chutou para o gol após bate-rebate na área, mas Wan-Bissaka afastou a bola em cima da linha. Logo depois, a RD Congo respondeu com Yoane Wissa, que apareceu na pequena área em cruzamento de Wan-Bissaka, mas o atacante acertou a trave.

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    Na sequência, a Inglaterra reclamou de pênalti em Harry Kane cometido por Mpasi-Nzau, mas, o árbitro flagrou simulação. Antes do intervalo, o goleiro congolês ainda fez grandes duas defesas em finalizações de Kane e Bellingham.

    No retorno para o segundo tempo, a Inglaterra seguiu ofensiva, e quase empatou com chute desviado de Bellingham, que Mpasi-Nzau defendeu para fezer outro milagre. Mesmo após as alterações, os ingleses viram a RD Congo crescer na partida, chegando no campo ofensivo com chutes de longe e escanteios.

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    Em situação delicada, Thomas Tuchel adiantou ainda mais as linhas da Inglaterra, principalmente colocando Eberichi Eze no lugar de Djed Spence e recuar Declan Rice para a lateral-direita. E justamente pelo lado direito saiu a jogada que chegou em Anthony Gordon, na ponta-esquerda. O atacante do Barcelona cruzou e encontrou Harry Kane que, sozinho, cabeceou para o fundo do gol e empatar a partida aos 25 minutos..

    Com a partida tensa e o gol marcado, a Inglaterra ficou motivada e contiuou pressionando a seleção africana. Em passe de Elliot Anderson, Bellingham apareceu na área e chutou para a defesa de Mpasi-Nzau. No rebote, Anthony Gordon passou para Harry Kane, que limpou a defesa congolesa para marcar um golaço e virar o jogo. No fim, a seleção inglesa segurou a vantagem e consolidou a dramática classificação.

    Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo.
    Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
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