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Cruzeiro x Defensor-URU: horário, preço de ingressos e local do amistoso são alterados

O amistoso será realizado na Arena Independência

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
01/07/2026 12:28
Atualizado há 1 minutos
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Torcedores do Cruzeiro na Arena Independência
Torcedores do Cruzeiro na Arena Independência (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta quarta-feira (1º), mudanças importantes no amistoso contra o Defensor-URU. Inicialmente, o duelo seria realizado no Mineirão, no sábado (4), às 16h (de Brasília). Contudo, o clube informou que o jogo acontecerá às 11h (de Brasília), no sábado, mas na Arena Independência.

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    • Além disso, a Raposa também informou redução significativa no valor dos ingressos, que inicialmente seriam vendidos por R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia. Com o duelo entre Cruzeiro e Defensor-URU sendo realizado no Independência, os bilhetes serão comercializados a R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.

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    Compra de ingressos para Cruzeiro x Defensor-URU

    A venda dos ingressos para o jogo deste sábado ocorrerá no site ingresso.cruzeiro.com.br. Como nos demais jogos do Cruzeiro, os sócios terão prioridade na compra dos bilhetes.

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    • As vendas para os Sócios 5 estrelas serão abertas às 14h de quarta-feira (01/07) e para o público geral às 09h de quinta-feira (02/07).

    Confira os valores e setores dos ingressos


    ESPECIAL ISMÊNIA - PORTÃO 2     

    Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00

    ESPECIAL PITANGUI - PORTÃO 3 

    Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00

    ESPECIAL MINAS - PORTÃO 6 

    Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00

    VIP MINAS - PORTÃO 9 

    Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00

    CADEIRA PITANGUI - PORTÃO 5 

    Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00

    CADEIRA MINAS - PORTÃO 7

    Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00

    CADEIRA ISMÊNIA - PORTÃO 10

    Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00

    Mapa da Arena Independência
    Mapa da Arena Independência (Foto: Divulgação Cruzeiro)

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