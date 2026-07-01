Cruzeiro x Defensor-URU: horário, preço de ingressos e local do amistoso são alterados
O amistoso será realizado na Arena Independência
O Cruzeiro anunciou, na tarde desta quarta-feira (1º), mudanças importantes no amistoso contra o Defensor-URU. Inicialmente, o duelo seria realizado no Mineirão, no sábado (4), às 16h (de Brasília). Contudo, o clube informou que o jogo acontecerá às 11h (de Brasília), no sábado, mas na Arena Independência.
Além disso, a Raposa também informou redução significativa no valor dos ingressos, que inicialmente seriam vendidos por R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia. Com o duelo entre Cruzeiro e Defensor-URU sendo realizado no Independência, os bilhetes serão comercializados a R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.
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Compra de ingressos para Cruzeiro x Defensor-URU
A venda dos ingressos para o jogo deste sábado ocorrerá no site ingresso.cruzeiro.com.br. Como nos demais jogos do Cruzeiro, os sócios terão prioridade na compra dos bilhetes.
As vendas para os Sócios 5 estrelas serão abertas às 14h de quarta-feira (01/07) e para o público geral às 09h de quinta-feira (02/07).
Confira os valores e setores dos ingressos
ESPECIAL ISMÊNIA - PORTÃO 2
Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00
ESPECIAL PITANGUI - PORTÃO 3
Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00
ESPECIAL MINAS - PORTÃO 6
Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00
VIP MINAS - PORTÃO 9
Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00
CADEIRA PITANGUI - PORTÃO 5
Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00
CADEIRA MINAS - PORTÃO 7
Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00
CADEIRA ISMÊNIA - PORTÃO 10
Inteira: R$ 20,00 / Meia: R$ 10,00
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