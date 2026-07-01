Saúde de Parreira: ex-técnico respira sem aparelhos após cirurgia Ex-técnico da seleção brasileira, de 83 anos, está estável, lúcido e consciente

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou melhora após passar por uma cirurgia na via aérea superior e já respira espontaneamente, sem auxílio de aparelhos. Ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.

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O procedimento foi realizado no último sábado (27). De acordo com boletim médico divulgado na segunda-feira (30), Parreira está em condição clínica estável, respira espontaneamente com suporte de oxigênio, segue lúcido e consciente e continua sob acompanhamento da equipe médica. Ainda não há previsão de alta da UTI.

O ex-treinador está internado desde o dia 16 de junho para tratamento de um quadro de inflamação pulmonar.

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Parreira luta contra linfoma de Hodgkin

Carlos Alberto Parreira enfrenta há anos um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que compromete o sistema linfático, estrutura central na defesa imunológica do organismo. O diagnóstico foi tornado público pelo próprio treinador em 2022, desde quando ele passou por diferentes etapas de tratamento. Esse câncer afeta diretamente os linfócitos, glóbulos responsáveis por identificar e combater infecções no corpo (vírus, bactérias e fungos).

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O linfoma de Hodgkin se desenvolve quando células do sistema imunológico sofrem alterações e começam a se multiplicar sem controle. A doença costuma se manifestar inicialmente em linfonodos do pescoço ou do tórax e pode se espalhar para outros órgãos quando não tratada adequadamente.

➡️Parreira passa por cirurgia bem-sucedida após complicação pulmonar

Carreira marcada por Copas do Mundo

Um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, Carlos Alberto Parreira participou de sete edições da Copa do Mundo. Como técnico da Seleção Brasileira, conquistou o tetracampeonato mundial em 1994 e voltou a comandar a equipe na edição de 2006. Em 2014, exerceu a função de coordenador técnico da seleção.

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Antes disso, integrou a comissão técnica da equipe campeã da Copa do Mundo de 1970 como preparador físico. No futebol internacional, também comandou as seleções do Kuwait (1982), dos Emirados Árabes Unidos (1990), da Arábia Saudita (1998) e da África do Sul (2010).