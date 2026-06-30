Mbappé passa Klose e se torna o segundo maior artilheiro das Copas Atacante francês se isolou na segunda posição e agora caça Lionel Messi

Kylian Mbappé escreveu mais um capítulo monumental no livro do futebol mundial nesta terça-feira (30). Ao balançar as redes duas vezes no confronto decisivo contra a Suécia, válido pela fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 atingiu a impressionante marca de 18 gols marcados na história dos Mundiais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

Mbappé e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia pela fase 16avos da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)

Com os dois gols marcados, o craque francês de 27 anos ultrapassou definitivamente o alemão Miroslav Klose, que tinha 16, e passou a ocupar de forma isolada a segunda posição no ranking dos maiores artilheiros de todos os tempos da competição.

continua após a publicidade

Mbappé atrás apenas de Messi

A velocidade com que o atacante do Real Madrid empilha gols em Copas do Mundo assusta. Em apenas sua terceira participação no torneio da Fifa, ele já deixou para trás lendas como o próprio Klose, Ronaldo Fenômeno (15 gols) e Pelé (12 gols).

Agora, Mbappé tem apenas um jogador à sua frente no quesito bolas na rede: o argentino Lionel Messi, que lidera a tabela histórica com 19 gols.

continua após a publicidade

Kylian Mbappé festeja o gol histórico sobre a Suécia; francês agora é o segundo maior artilheiro dos Mundiais (Foto: Franck Fife / AFP)

Veja o top 5 dos maiores artilheiros das Copas:

1º Lionel Messi (ARG): 19 gols 2º Kylian Mbappé (FRA): 18 gols 3º Miroslav Klose (ALE): 16 gols 4º Ronaldo (BRA): 15 gols 5º Gerd Müller (ALE): 14 gols

Com a França classificada e avançando no mata-mata em 2026, a liderança de Messi está seriamente ameaçada ainda nesta edição. Pela juventude e pelo faro de gol avassalador, Mbappé caminha a passos largos para se tornar, muito em breve, o maior goleador da história do futebol em Copas.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.