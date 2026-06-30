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Mbappé passa Klose e se torna o segundo maior artilheiro das Copas

Atacante francês se isolou na segunda posição e agora caça Lionel Messi

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 19:45
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Mbappé (d) e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia
Kylian Mbappé comemora o gol que abriu o placar diante da Suécia; atacante agora soma 17 gols em Copas do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Kylian Mbappé escreveu mais um capítulo monumental no livro do futebol mundial nesta terça-feira (30). Ao balançar as redes duas vezes no confronto decisivo contra a Suécia, válido pela fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 atingiu a impressionante marca de 18 gols marcados na história dos Mundiais.

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  • mbappé comemora gol marcado na partida contra a Suécia

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    Mbappé (d) e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia
    Mbappé e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia pela fase 16avos da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)

    Com os dois gols marcados, o craque francês de 27 anos ultrapassou definitivamente o alemão Miroslav Klose, que tinha 16, e passou a ocupar de forma isolada a segunda posição no ranking dos maiores artilheiros de todos os tempos da competição.

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    Mbappé atrás apenas de Messi

    A velocidade com que o atacante do Real Madrid empilha gols em Copas do Mundo assusta. Em apenas sua terceira participação no torneio da Fifa, ele já deixou para trás lendas como o próprio Klose, Ronaldo Fenômeno (15 gols) e Pelé (12 gols).

    Agora, Mbappé tem apenas um jogador à sua frente no quesito bolas na rede: o argentino Lionel Messi, que lidera a tabela histórica com 19 gols.

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    mbappé de braços abertos comemora gol marcado na partida contra a Suécia
    Kylian Mbappé festeja o gol histórico sobre a Suécia; francês agora é o segundo maior artilheiro dos Mundiais (Foto: Franck Fife / AFP)

    Veja o top 5 dos maiores artilheiros das Copas:

    1. 1º Lionel Messi (ARG): 19 gols
    2. 2º Kylian Mbappé (FRA): 18 gols
    3. 3º Miroslav Klose (ALE): 16 gols
    4. 4º Ronaldo (BRA): 15 gols
    5. 5º Gerd Müller (ALE): 14 gols

    Com a França classificada e avançando no mata-mata em 2026, a liderança de Messi está seriamente ameaçada ainda nesta edição. Pela juventude e pelo faro de gol avassalador, Mbappé caminha a passos largos para se tornar, muito em breve, o maior goleador da história do futebol em Copas.

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