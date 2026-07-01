Clube da Série A avança nas negociações por Gabriel Pec
A equipe mineira negocia pelo jogador desde o início de junho
Mesmo com a concorrência do Bahia, o Cruzeiro avançou pela contratação de Gabriel Pec, do Los Angeles Galaxy. Segundo apuração do Lance!, as negociações com a equipe estadunidense estão bem encaminhadas.
Inicialmente, o Los Angeles Galaxy recusou a primeira investida celeste pelo atacante de 25 anos. Na ocasião, os mineiros ofereceram cerca de 8 milhões de dólares (R$ 41,4 milhões).
Porém, na última semana, o Lance! adiantou que o Cruzeiro não havia desistido da negociação e enviou mais uma proposta aos estadunidenses. Agora, a equipe avançou por um acerto.
A informação de que a Raposa avançou por Gabriel Pec foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.
Gabriel Pec pelo Los Angeles Galaxy
Há três temporadas no Los Angeles Galaxy, o atacante soma mais de 100 jogos. O camisa 11 marcou 43 gols e deu 28 assistências nas 101 partidas pelo clube. Além disso, conquistou a MLS na temporada 2023/2024.
Nesta temporada, ele tem 20 jogos, com 11 gols e quatro assistências. Anteriormente, no Vasco, Gabriel Pec disputou 178 partidas, marcou 26 gols e deu 14 assistências.
Atacante rápido e habilidoso, o atleta pode reforçar a equipe como um coringa no ataque, atuando pelas duas pontas.
Revelado pelo Vasco, Gabriel Pec se firmou no profissional do clube em 2020. Em 2023, teve sua temporada de maior destaque, com 14 gols e cinco assistências em 50 jogos disputados.
Com isso, chamou a atenção do Los Angeles Galaxy, que investiu cerca de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 49 milhões na cotação da época).
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