Romelu Lukaku, o artilheiro belga com alma brasileira e recordes milionários Bélgica enfrenta o Senegal nesta quarta-feira (1) em busca de vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo

A seleção da Bélgica, que entra em campo nesta quarta-feira (1), em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, conta com uma figura marcante no elenco: Romelu Lukaku. O atacante, que se tornou o artilheiro da seleção belga no Mundial, com seis gols marcados, traz consigo uma relação próxima com o Brasil e é responsável por bater recordes em duas janelas de transferências.

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Valores recordes em transferências

O atacante belga, que joga atualmente no Napoli, não faz história apenas dentro das quatro linhas. Fora delas, ele mobiliza quantias recordes. Ao longo de nove transferências na carreira, Lukaku movimentou mais de € 369 milhões. Esse montante o coloca como o segundo atleta que mais gerou receita em negociações no futebol mundial, ficando atrás somente de Neymar, que alcançou a marca de € 400 milhões. Os dados são do Transfermarkt, portal especializado nas finanças do esporte.

Transferência mais cara da Inter de Milão

Em 2019, o centroavante, que é agenciado pela P&P Sport Management, empresa com 30 anos de atuação no setor, protagonizou uma transação marcante. A agência intermediou a ida do atacante do Manchester United para a Inter de Milão por € 74 milhões. O acordo estabeleceu a contratação mais cara da história do clube italiano até os dias atuais.

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De volta ao campeonato inglês e à quebra de mais um recorde

Após dois anos atuando pelo futebol italiano, defendendo as cores da Inter de Milão, Lukaku liderou outra movimentação milionária. Em junho de 2021, o Chelsea desembolsou € 113 milhões para repatriá-lo, tornando-o o reforço mais caro da história do time londrino na época.

Essa marca só foi superada posteriormente com as chegadas do argentino Enzo Fernández (€ 121 milhões) e do equatoriano Moisés Caicedo (€ 116 milhões). Atualmente, o belga ocupa o terceiro lugar no ranking das maiores aquisições dos Blues.

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Relação próxima com o Brasil

Outro aspecto do atleta que chama atenção, além da capacidade de marcar gols, é a relação com o Brasil. O centroavante belga fala português fluente, tem uma relação próxima com jogadores brasileiros e também adora guaraná e feijão. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (29), o atacante declarou ser próximo de um conhecido defensor brasileiro: David Luiz.

– Tenho muitos amigos do Brasil. No meu primeiro ano de Chelsea, estava muito com David Luiz. Em cada dia com ele, aprendi muitas coisas do futebol profissional. É verdadeiramente um parceiro com quem tenho uma relação muito boa. Muito obrigado a ele também – disse Lukaku, em português, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (29).

Mas, para além de David Luiz, a paixão pelo português e o apreço pelos costumes brasileiros vieram de um antigo colega que atuou com o jogador no Anderlecht em 2009. O ex-meia Fernando Canesin foi o responsável por ensinar português e apresentar a cultura brasileira ao astro belga.

Segundo Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management no Brasil, agência internacional que administra a carreira de Lukaku, o centroavante, além de ser apaixonado pela cultura brasileira, se destaca como um dos principais atacantes do futebol mundial pela qualidade técnica, força física e inteligência dentro de campo.

– O Lukaku fala português fluentemente e tem enorme admiração e respeito pela cultura brasileira. Dentro de campo, sempre conseguiu unir força física, qualidade técnica e inteligência. É um dos principais atacantes do futebol mundial e um atleta extremamente dedicado – afirma Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management no Brasil, que também administra a carreira do zagueiro Vitor Reis.

Artilheiro da Bélgica e próxima partida da seleção

Ao marcar contra a Nova Zelândia nesta edição da Copa do Mundo, no último jogo da fase de grupos, Lukaku alcançou a marca de maior artilheiro da seleção belga em Copas do Mundo. Ao todo, o atacante marcou seis gols e superou a marca de Marc Wilmots, que detém cinco tentos no mundial.

Romelu Lukaku celebrando gol marcado durante a Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O centroavante é um dos pilares da badalada "Geração Belga", que ainda ostenta referências como o goleiro Courtois, do Real Madrid, e o maestro Kevin De Bruyne. Com suas principais estrelas à disposição, a Bélgica encara a seleção de Senegal nesta quarta-feira (1), às 17h (horário de Brasília), focada em avançar no Mundial.

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