Sorteio da Sul-Americana 2026: veja data, formato e divisão dos potes
Brasil terá sete representantes na fase de grupos da Grande Conquista deste ano
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Tudo pronto para a Grande Conquista. Em 2026, a Sul-Americana contará com sete clubes brasileiros na fase de grupos: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo. A seguir, o Lance! apresenta todos os detalhes sobre o sorteio, a divisão por potes e o formato da competição nesta edição.
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O sorteio da fase de grupos da competição será realizado no dia 19 de março, às 20h (de Brasília), no Paraguai. Os potes já podem ser definidos com base no ranking da Conmebol, divulgado no início do ano, embora a entidade ainda deva confirmar a distribuição de forma oficial nos próximos dias. Cada grupo contará com uma equipe de cada pote.
Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos estão no Pote 1, enquanto Bragantino e Vasco aparecem no Pote 2, e o Botafogo integra o Pote 4. Equipes do mesmo país não podem se enfrentar nesta fase da competição, que inicia em 7 de abril e termina em 27 de maio. O Bahia, eliminado na segunda fase preliminar da Libertadores, não disputará competições continentais nesta temporada.
Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆
Pote 1
- River Plate (ARG)
- Atlético-MG (BRA)
- São Paulo (BRA)
- Racing (ARG)
- Grêmio (BRA)
- Olimpia (PAR)
- Santos (BRA)
- América de Cali (COL)
Pote 2
- San Lorenzo (ARG)
- Red Bull Bragantino (BRA)
- Palestino (CHI)
- Millonarios (COL)
- Caracas (VEN)
- Vasco (BRA)
- Cienciano (PER)
- Tigre (ARG)
Pote 3
- Audax Italiano (CHI)
- Blooming (BOL)
- Academia Puerto Cabello (VEN)
- Boston River (URU)
- Montevideo City Torque (URU)
- Deportivo Cuenca (EQU)
- Independiente Petrolero (BOL)
- Macará (EQU)
Pote 4
- Alianza Atlético (PER)
- Barracas Central (ARG)
- Deportivo Riestra (ARG)
- Recoleta (PAR)
- Botafogo (BRA)
- Juventud (URU)
- O'Higgins (CHI)
- Carabobo (VEN)
Calendário da Grande Conquista 📆
- Playoffs classificatórios: 4 de março
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
- Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de outubro
- Final: 21 de novembro
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