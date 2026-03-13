O River Plate venceu o Huracán por 2 a 1 na quinta-feira (12), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em partida válida pela 10ª rodada da Liga Profesional de Fútbol, o Campeonato Argentino. O confronto marcou a estreia de Eduardo Coudet, técnico com passagens por Internacional e Atlético-MG no futebol brasileiro, no comando do El Más Grande.

Como foi a partida? ⚽

O River abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, com Sebastián Driussi após cruzamento de Gonzalo Montiel pelo lado direito do ataque. O Huracán empatou aos 47', em cobrança de pênalti convertida por Jordy Caicedo.

Na segunda etapa, o River teve a chance de retomar a vantagem aos 25', também em pênalti, mas Juan Quintero desperdiçou a cobrança, defendida por Hernán Galíndez. O goleiro, aliás, foi o grande destaque da partida, com cinco defesas no total, quatro dentro da área.

Ainda assim, os visitantes tiveram nova oportunidade na marca da cal aos 40 minutos, desta vez com Montiel. Responsável pelo pênalti que garantiu o título mundial da Argentina em 2022, o lateral mostrou tranquilidade e marcou o segundo dos Millonarios em uma partida equilibrada. A essa altura, o jogo já estava 10 contra 10 após as expulsões de Lucas Carrizo e Facundo Colidio, respectivamente, aos 37'.

Com o resultado positivo fora de casa, o River Plate ocupa a quinta colocação da tabela com 14 pontos após nove partidas, fruto de quatro vitórias, dois empates e três derrotas, além de dez gols anotados e nove sofridos. O Huracán, por sua vez, aparece na oitava posição com 12 pontos, resultado de três vitórias, três empates e três derrotas, com nove gols feitos e nove contra.

Trabalho promissor? 💼

Na imprensa estrangeira, a estreia positiva de Eduardo pelos Millonarios repercutiu não apenas na Argentina, mas também na Espanha. O treinador estava no Alavés desde 2024 e deixou o clube em dezembro do mesmo ano após 55 jogos oficiais, com retrospecto de 17 vitórias, 17 empates e 22 derrotas. Antes disso, também comandou o Celta de Vigo, da elite espanhola, entre 2020 e 2022. A seguir, veja a repercussão internacional sobre o treinador:

Tradução: Um final emocionante no Ducó e uma estreia vitoriosa para Coudet: River Plate venceu o Huracán em uma partida eletrizante.

Tradução: Coudet inicia sua 'revolução' (título). O técnico argentino iniciou sua trajetória no River Plate com uma vitória poucos dias após deixar o Alavés. "Parece que estou aqui há um mês, mas só passou uma semana", disse ele (subtítulo).

Eduardo Coudet foi anunciado como treinador do River Plate em 4 de março, com a missão de substituir Marcelo Gallardo, o técnico mais vitorioso da história do clube, que já não vivia seus melhores momentos no comando da equipe. O vínculo do "Chacho" com o clube tem validade até dezembro de 2027.

Eduardo Coudet observa partida entre Huracán e River Plate pelo Campeonato Argentino, no Estádio Tomás Adolfo Ducó (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Esta será a terceira passagem de Coudet como treinador no futebol argentino, onde já comandou Rosario Central e Racing, clube pelo qual conquistou dois títulos, a liga nacional em 2018/19 e a única edição do Troféu dos Campeões da Supercopa Argentina (2019). O profissional também possui forte identificação com o River Plate, equipe na qual atuou como volante e venceu o Campeonato Argentino em cinco oportunidades: 1999, 2000, 2002, 2003 e 2004.

No Brasil, Coudet conquistou um título: o Campeonato Mineiro de 2023 com o Atlético-MG, clube que comandou entre dezembro de 2022 e junho de 2023. Além disso, acumula duas passagens pelo Internacional, a primeira entre dezembro de 2019 e novembro de 2020, e a segunda entre setembro de 2023 e setembro de 2024.

