Modric deve se aposentar após Copa, mas retorno ao Real Madrid ainda é possibilidade Modric não deve atuar após a Copa; única possibilidade seria retorno ao ex-clube

Um dos principais craque do futebol mundial pode pendurar as chuteiras após a disputa da Copa do Mundo. Multicampeão, ídolo pelo Real Madrid, e atualmente no Milan, Modric deve pôr um fim à sua carreira após a competição, segundo o jornal espanhol 'As'. Aos 40 anos, o jogador se transferiu para o clube rossonero com o objetivo de realizar um sonho de infância. Com contrato perto do fim, ele tem opção de renovar por mais um ano, mas o meia poderia estar planejando encerrar sua passagem pelo Milan e a carreira de forma definitiva.

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Modrić em Milan x Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

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Modric atuará pela 5ª vez na carreira por uma Copa do Mundo usando a camisa da Croácia, e é provável que seja a última competição disputada pelo meia como jogador profissional. O jornal espanhol afirma que, a menos que ocorra uma reviravolta inesperada, a participação do ídolo do Real Madrid na Copa será o palco de 'suas últimas aulas de futebol'.

O jogador teria recebido várias propostas na última semana, mas não se empolgou com nenhuma. O Milan não contara com o meia para a próxima temporada. O retorno ao Real Madrid seria uma possibilidade que Modric consideraria para continuar jogando, mas o jogador teria não chegado a conversar com o clube, segundo a imprensa espanhola.

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Em 2022, o craque foi um dos protagonistas da campanha que eliminou o Brasil nas quartas de final e chegou até as semifinais da competição, caindo diante da Argentina, mas conquistando o terceiro lugar contra Marrocos.

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Por que Modric decidiu se aposentar?

Luka Modric em jogo da Croácia (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

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A decisão de se aposentar e não renovar o contrato com o Milan pode ter a ver com as mudanças na gestão do clube italiano, segundo o jornal italiano "La Gazzetta Dello Sport". O meia era muito próximo do técnico Allegri, demitido do Milan após a derrota para o Cagliari na última rodada da Série A. Zlatan Ibrahimovic e Allegri teriam até mesmo discutido de forma acalorada e precisaram ser separados. Sem o homem de confiança no comando técnico do time, segundo a reportagem do jornal italiano, Modric estaria considerando a saída do Milan e, após a disputa da Copa do Mundo com a Croácia, decretar o fim da carreira.

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O último jogo do Milan na Série A marcou um fim dramático de temporada para o clube. Derrotados por 2 a 1, os Rossoneri não conseguiram chegar à zona de classificação para a disputa da Champions League. Com a 5ª colocação, a equipe de Modric disputará a Liga Europa na próxima temporada.

Inglaterra, Panamá e Gana são os três adversários que a Croácia, liderada por Modric, enfrentará na fase de grupos. Suas duas últimas participações em Copas do Mundo resultaram em uma final na Rússia e uma semifinal no Catar. A seleção balcânica tem um desempenho particularmente bom em torneios de Copa do Mundo, como demonstrado na França em 1998. Naquela ocasião, subiu ao pódio ao derrotar a Holanda na disputa pelo terceiro lugar, com David Suker como artilheiro do torneio.

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