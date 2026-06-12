logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Modric deve se aposentar após Copa, mas retorno ao Real Madrid ainda é possibilidade

Modric não deve atuar após a Copa; única possibilidade seria retorno ao ex-clube

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 20:11
Favorite o Lance! no Google
Modric - Croácia x Marrocos
Modric (Foto: JACK GUEZ / AFP)

Um dos principais craque do futebol mundial pode pendurar as chuteiras após a disputa da Copa do Mundo. Multicampeão, ídolo pelo Real Madrid, e atualmente no Milan, Modric deve pôr um fim à sua carreira após a competição, segundo o jornal espanhol 'As'. Aos 40 anos, o jogador se transferiu para o clube rossonero com o objetivo de realizar um sonho de infância. Com contrato perto do fim, ele tem opção de renovar por mais um ano, mas o meia poderia estar planejando encerrar sua passagem pelo Milan e a carreira de forma definitiva.

continua após a publicidade
  • Anitta vai se apresentar na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Qual time de coração de Anitta, destaque da abertura da Copa do Mundo?

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Pulisic

    ‘LeBron James do futebol’: conheça Pulisic, astro do Estados Unidos na Copa que virou meme

    Copa do Mundo
    Há 6 minutos
  • Lance!

    Quais são os sete jogadores do Paraguai na Copa do Mundo que atuam no Brasil?

    Copa do Mundo
    Há 39 minutos
    • Modric em Milan x Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
    Modrić em Milan x Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Modric atuará pela 5ª vez na carreira por uma Copa do Mundo usando a camisa da Croácia, e é provável que seja a última competição disputada pelo meia como jogador profissional. O jornal espanhol afirma que, a menos que ocorra uma reviravolta inesperada, a participação do ídolo do Real Madrid na Copa será o palco de 'suas últimas aulas de futebol'.

    O jogador teria recebido várias propostas na última semana, mas não se empolgou com nenhuma. O Milan não contara com o meia para a próxima temporada. O retorno ao Real Madrid seria uma possibilidade que Modric consideraria para continuar jogando, mas o jogador teria não chegado a conversar com o clube, segundo a imprensa espanhola.

    continua após a publicidade

    Em 2022, o craque foi um dos protagonistas da campanha que eliminou o Brasil nas quartas de final e chegou até as semifinais da competição, caindo diante da Argentina, mas conquistando o terceiro lugar contra Marrocos.

    ➡️ Camisa da Alemanha que homenageia Flamengo e foi usada no 7 a 1 é relançada

    Por que Modric decidiu se aposentar?

    Luka Modric em jogo da Croácia
    Luka Modric em jogo da Croácia (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

    ➡️ 'LeBron James do futebol': conheça Pulisic, astro do Estados Unidos na Copa que virou meme

    A decisão de se aposentar e não renovar o contrato com o Milan pode ter a ver com as mudanças na gestão do clube italiano, segundo o jornal italiano "La Gazzetta Dello Sport". O meia era muito próximo do técnico Allegri, demitido do Milan após a derrota para o Cagliari na última rodada da Série A. Zlatan Ibrahimovic e Allegri teriam até mesmo discutido de forma acalorada e precisaram ser separados. Sem o homem de confiança no comando técnico do time, segundo a reportagem do jornal italiano, Modric estaria considerando a saída do Milan e, após a disputa da Copa do Mundo com a Croácia, decretar o fim da carreira.

    continua após a publicidade

    O último jogo do Milan na Série A marcou um fim dramático de temporada para o clube. Derrotados por 2 a 1, os Rossoneri não conseguiram chegar à zona de classificação para a disputa da Champions League. Com a 5ª colocação, a equipe de Modric disputará a Liga Europa na próxima temporada.

    Inglaterra, Panamá e Gana são os três adversários que a Croácia, liderada por Modric, enfrentará na fase de grupos. Suas duas últimas participações em Copas do Mundo resultaram em uma final na Rússia e uma semifinal no Catar. A seleção balcânica tem um desempenho particularmente bom em torneios de Copa do Mundo, como demonstrado na França em 1998. Naquela ocasião, subiu ao pódio ao derrotar a Holanda na disputa pelo terceiro lugar, com David Suker como artilheiro do torneio.

    ⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    anitta-rebeca-andrade
    Fora de CampoNeymar, cria do Flamengo, jogador da NFL… os affairs de Anitta no esporteHá 5 minutos
    tiago-leifert-sbt
    Fora de CampoEstreia da Copa do Mundo decola audiência do SBT; emissora ficou em segundoHá 6 minutos
    Anitta vai se apresentar na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoQual time de coração de Anitta, destaque da abertura da Copa do Mundo?Há 20 minutos
    Pulisic
    Copa do Mundo'LeBron James do futebol': conheça Pulisic, astro do Estados Unidos na Copa que virou memeHá 33 minutos
    Copa do MundoQuais são os sete jogadores do Paraguai na Copa do Mundo que atuam no Brasil?Há 39 minutos
    Atacante Memphis Depay vai disputar a sua terceira Copa do Mundo pela seleção da Holanda (Foto: X / Seleção da Holanda)
    Copa do MundoEx-atacante da Holanda pede Memphis fora da estreia na Copa: 'Ficou claro'Há 40 minutos

    Mais LANCE!

    Mavie curte a Disney ao lado de amiga da família de Neymar. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Bruna Biancardi aproveita a Disney com as filhas enquanto Neymar foca na Copa
    Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
    Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes de estreia na Copa
    Hakimi projeta duelo com Vini Jr na estreia contra o Brasil na Copa do Mundo: 'Preparado'
    Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira
    Vini Jr diz que rivais do Brasil chegam zerados à Copa: 'Não importa'
    O presidente dos EUA, Donald Trump, conversa com jornalistas a bordo do Air Force One a caminho da Flórida, em 6 de fevereiro de 2026. (Foto: Samuel Corum/Getty Images/AFP)
    Trump liga para técnico dos EUA e deseja boa sorte na Copa do Mundo
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa no MetLife antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Ancelotti revela situação de Neymar e demonstra otimismo para Copa: 'Bom sentimento'
    Canadá encerra jejum histórico em Copas do Mundo ao empatar com a Bósnia
    Esmir Bajraktarevic, da Bósnia, disputa bola com Richie Laryea, do Canadá, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)
    Canadá busca empate com a Bósnia na estreia em casa na Copa do Mundo
    O meia Scott McTominay retorna à Escócia (Foto: DIvulgação/Fifa)
    Recuperado de mal-estar, rival do Brasil está pronto para a estreia na Copa
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa no MetLife antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    'Responsabilidade e honra': Ancelotti destaca estreia em Copas pela Seleção
    Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
    Algoz do Brasil elogia Kane antes de estreia contra a Inglaterra na Copa
    Álbum da Copa da Panini possui 980 figurinhas para completar; 14 figurinhas estão nos rótulos das garrafas de 600ml da Coca-Cola. (Foto: Divulgação/ Internet)
    Corrida por figurinhas da Copa provoca retirada de rótulos e reação da Coca-Cola
    Canadá e Bósnia se enfrentaram na Copa do Mundo
    Copa do Mundo: Lance inusitado em Canadá x Bósnia chama atenção: 'Loucura'