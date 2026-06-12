Dibu Martínez sente em treino da Argentina e assusta; goleiro se recupera de fratura Goleiro precisou retirar a luva, fez cara de dor e depois afirmou que estava bem

Dibu Martínez, goleiro titular na campanha do título da Copa do Mundo de 2022 e provável titular da Argentina na edição de 2026, sentiu dores durante o treinamento desta sexta-feira (12) e gerou preocupação. O arqueiro precisou retirar as luvas e fez expressão de dor. Martínez ainda se recupera de uma fratura no dedo sofrida durante o aquecimento da final da Europa League, entre Aston Villa e Freiburg, quando o clube inglês venceu por 3 a 0. Ele chegou a disputar a partida normalmente, mesmo com o dedo quebrado.

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Goleiro Dibu Martinez com dores em treinamento. (Imagem: reprodução)

Após sentir dores e precisar retirar a luva no treinamento, o goleiro fez sinal de joia para a imprensa e indicou que estava tudo bem. O dedo onde Martínez sofreu a lesão, o anelar da mão direita, estava enfaixado com uma proteção.

A seleção teria concedido permissão ao goleiro argentino para ficar fora dos amistosos e focar em sua recuperação, pensando no retorno diante da Argélia, no dia 16 de junho. O goleiro é titular absoluto e essencial para o esquema do técnico Scaloni, que tem a figura de Dibu como um dos líderes mais experientes do elenco.

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Emiliano Martinez em treino da Argentina. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

A lesão na final da Europa League acendeu um alerta e preocupou os torcedores argentinos, que temiam a ausência do arqueiro caso fosse necessário realizar intervenção cirúrgica no dedo fraturado. A Argentina passa por um momento delicado em relação a lesões antes da convocação final.

Martínez foi titular e teve papel essencial para o título da Copa do Mundo conquistado pela Argentina em 2022, quando fez uma defesa milagrosa em uma finalização de Koulo Muani, atacante da França, nos últimos minutos de jogo, além de ter grande atuação durante as cobranças de pênalti.

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