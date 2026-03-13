Classificado para a Copa do Mundo, o Irã pode não participar do torneio devido à guerra com Estados Unidos e Israel. Apesar de ter um elenco pouco conhecido no futebol brasileiro, a equipe iraniana conta com dois atletas de maior repercussão midiática: um antigo alvo do Botafogo e outro chamado de "novo Messi" no início da carreira.

O centroavante Mehdi Taremi, de 33 anos, é o grande destaque da seleção comandada por Amir Ghalenoei. E já há muito tempo. Pela equipe nacional, fez 100 jogos e marcou 54 gols. Uma eventual participação no Mundial deste ano seria a sua terceira na carreira. Por clubes, sua trajetória é igualmente expressiva: fez história com a camisa do Porto (182 jogos e 91 gols), passou pela gigante Inter de Milão e até despertou desejo do Botafogo no ano passado. Atualmente, defende o grego Olympiakos, pelo qual soma 16 gols em 32 jogos.

Já o atacante Sardar Azmoun, de 31 anos, não teve a carreira que o povo iraniano esperava. O atleta causou tanta empolgação em sua passagem pela seleção de base que foi chamado de "novo Messi". Apesar do exagero, construiu trajetória protagonista no futebol russo e ainda defendeu clubes de grandes centros do futebol europeu: Leverkusen (Alemanha) e Roma (Itália). Atualmente, é jogador do Shabab Al-Ahli. Também próximo da marca centenária com a equipe nacional, marcou 57 gols em 91 jogos por seu país. Lesionado, perdeu a reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo e os últimos amistosos dos comandados de Ghalenoei.

Sardar Azmoun comemora gol para o Irã contra País de Gales na Copa do Mundo de 2022 (Foto: André Ricardo / Agência Enquadrar)

Convocados do Irã na última Data Fifa

Goleiros:

Alireza Beiranvand (Tractor SC)

Payam Niazmand (Sepahan SC)

Mohammadreza Akhbari (Gol Gohar Sirjan)

Mohammad Khalifeh (Aluminium Arak)

Defensores:

Shojae Khalilzadeh (Tractor SC)

Ramin Rezaeian (Esteghlal FC)

Ali Nemati (Foolad FC)

Hossein Abarghouei (Shams Azar)

Mohammadamin Hazbavi (Sepahan SC)

Mohammadmehdi Zare (Gol Gohar Sirjan)

Danial Esmaeilifar (Tractor SC)

Meias:

Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli)

Saman Ghoddos (Al Ittihad Kalba)

Omid Noorafkan (Malavan FC)

Mohammad Ghorbani (Orenburg)

Mohammad Khodabandelou (Persepolis FC)

Mohammadjavad Hosseinnejad (Dinamo Makhachkala)

Alireza Jahanbakhsh (Heerenveen)

Atacantes:

Mehdi Taremi (Olympiakos)

Mohammad Mohebi (Rostov)

Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor SC)

Allahyar Sayyadmanesh (Westerlo)

Ali Alipour (Persepolis FC)

Mehdi Hashemnejad (Tractor SC)

Kasra Taheri (Rubin Kazan)

Irã não vai jogar a Copa do Mundo?

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, recomendou que o Irã não participe da Copa do Mundo "pela própria segurança" em publicação na rede social "Truth" nessa quinta-feira (12). O torneio deste ano é organizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

— A seleção nacional de futebol do Irã é bem-vinda para a Copa do Mundo, mas eu realmente não acredito que seja apropriado eles virem para cá, pela própria vida e segurança — escreveu.

A declaração aconteceu dois dias após o presidente da Fifa, Gianni Infantino, mostrar otimismo sobre a participação iraniana no Mundial.

— Reuni-me com o presidente dos Estados Unidos para discutir o andamento dos preparativos para a próxima Copa do Mundo e a crescente empolgação. Também conversamos sobre a situação atual no Irã e o fato de que a seleção iraniana se classificou para participar. Durante as discussões, Trump reiterou que a seleção iraniana é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos. Todos nós precisamos de um evento como a Copa do Mundo para unir as pessoas agora mais do que nunca, e agradeço sinceramente ao presidente dos Estados Unidos por seu apoio, pois isso mostra mais uma vez que o futebol une o mundo. — publicou Gianni Infantino.

Donald Trump e Gianni Infantino em evento para discutir a Copa do Mundo (Foto: Jim Watson / AFP)

Horas depois da publicação de Infantino, o ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Donyamali, afirmou que o país "em hipótese alguma" participará da Copa do Mundo de 2026. No fim do mês passado, uma operação militar conjunta de Estados Unidos e Israel matou o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, após bombardeio em Teerã. Desde então, uma série de ataques foram registrados no Oriente Médio.

— Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder, em hipótese alguma podemos participar da Copa do Mundo. Nossos filhos não estão seguros e, fundamentalmente, essas condições de participação não existem — disparou Ahmad Donyamali à televisão estatal do Irã.

O Irã integra o Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia, e tem todos os jogos da primeira fase agendados para a Costa Oeste dos Estados Unidos, com partidas em Los Angeles e Seattle. Caso a desistência iraniana se confirme, a Fifa precisará decidir o herdeiro da vaga.