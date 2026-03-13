O Porto venceu o Stuttgart por 2 a 1 na quinta-feira (12), na MHP Arena, em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League. O confronto marcou a primeira atuação de Thiago Silva na história da competição, e o desempenho do defensor gerou comentários nas redes sociais.

Logo na estreia, Thiago alcançou um recorde: aos 41 anos, tornou-se o jogador mais velho a disputar uma partida da Europa League, o segundo torneio mais importante do continente. Na vitória do Porto, o zagueiro atuou durante os 90 minutos, recebeu um cartão amarelo, cometeu duas faltas e registrou um desarme, uma interceptação, nove cortes e quatro recuperações de bola.

Como foi a partida? ⚽

Silva formou a dupla de zaga ao lado de Jan Bednarek, com Alberto Costa na lateral direita, Aidu Sandsi na esquerda e o capitão Diogo Costa no gol. O placar foi aberto aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Terem Moffi finalizou com força pelo lado direito após tabela com Borja Sainz na entrada da área. O Porto ampliou seis minutos depois, com Rodrigo Mora, que recebeu cruzamento de Sanusi pela esquerda e completou de primeira, no alto, com o pé direito.

No entanto, os alemães diminuíram a desvantagem em um lance que muitos apontaram como falha do defensor brasileiro. Aos 40', Deniz Undav aproveitou sobra pelo lado de Thiago, que caiu no chão, e finalizou de voleio com a perna esquerda para o fundo do gol. O lance fez com que o nome do zagueiro se tornasse assunto entre os torcedores que acompanhavam a partida. Abaixo, veja alguns comentários:

Além disso, a presença de Thiago Silva em campo representou novidade para muitos torcedores. A exibição marcou seus primeiros minutos em competições continentais em 2025/26, já que até então havia participado apenas de compromissos nacionais. O zagueiro chegou ao clube no meio da temporada europeia e não disputou a fase de liga do Porto na Europa League, etapa na qual os Dragões terminaram na quinta posição. Abaixo, veja exemplos:

Tradução: Só hoje fiquei sabendo que Thiago Silva tinha se transferido para o Porto.

Tradução: Como é que o Thiago Silva está no Porto? Pensei que ele estivesse no Brasil, perto do fim da carreira.

Thiago Silva disputa bola com Ermedin Demirović em Stuttgart, no jogo de ida das oitavas de final da Europa League (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

🔰 Monstro 🤝 Dragões 🔵

A partida de volta entre Porto e Stuttgart ocorre em 19 de março, às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão. Os portugueses têm a vantagem do empate ou de vitória por qualquer placar com um gol de diferença, já que não há critério de gols fora na competição. Thiago, por sua vez, chegou ao sétimo jogo com a camisa do novo clube e soma 548 minutos em campo até o momento.

Thiago acertou com o Porto em dezembro de 2025 após concluir a temporada pelo Fluminense e firmou contrato até junho de 2026, ao fim da atual temporada europeia. Há, ainda, a possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano, até meados de 2027, cenário em que o defensor teria 42 anos ao término do contrato.

Esta representa a segunda passagem do astro pelo clube português, já que integrou o elenco na temporada 2004/05, quando atuou apenas em partidas da equipe B. O retorno à Europa atendeu a um desejo pessoal do atleta, que buscou ficar mais próximo da família, mantida em Londres durante sua passagem pelo futebol brasileiro.

