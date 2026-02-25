Bahia perde para o O'Higgins nos pênaltis e é eliminado da Libertadores
Esquadrão não disputará nem a Sul-Americana
O Bahia perdeu para o O'Higgins-CHI por 4 a 3 nos pênaltis na noite desta quarta-feira (25), na Arena Fonte Nova, pela volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. No tempo normal, o Tricolor venceu por 2 a 1. Willian José fez os gols dos mandantes e Castillo anotou o tento visitante.
Com o resultado, a equipe baiana está eliminada e não participará nem da Copa Sul-Americana. O adversário do O'Higgins será o classificado de Tolima-COL x Deportivo Táchira-VEN.
Bahia cai nos pênaltis
Precisando reverter a derrota por 1 a 0 na ida, o Bahia iniciou a partida nesta noite pressionando o O'Higgins. Após passe de Everton Ribeiro, Ademir apareceu pela direita e encontrou Willian José, que abriu o placar em Salvador já nos primeiros instantes.
Na reta final do 1º tempo, a arbitragem marcou um pênalti para o Esquadrão. Willian José cobrou e viu Carabalí defender, mas o atacante balançou as redes no rebote. Assim, os baianos foram para o intervalo em vantagem.
Os chilenos igualaram o placar agregado no início do 2º tempo. Sarrafiore apareceu pela esquerda e encontrou Castillo, que desviou para o fundo das redes.
O Bahia continuou em busca do terceiro gol. Acevedo pegou rebote em escanteio e bateu por cima da meta chilena. Apesar da posse de bola, o Tricolor não conseguiu atacar com grande perigo. Assim, a decisão foi para as penalidades.
Pênaltis: Bahia desperdiça duas e é eliminado
Everaldo, Luciano Juba e Rodrigo Nestor marcaram para os baianos. O goleiro Carabalí pegou as batidas de Dell e Everton Ribeiro.
González, Pavez, Vecino e Brizuela converteram para os chilenos. O goleiro Ronaldo defendeu a cobrança de Castillo.
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA 2 (3) X (4) 1 O'HIGGINS
COPA LIBERTADORES - SEGUNDA FASE PRELIMINAR (VOLTA)
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25/02/2026 - 19h
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
🥅 Gols: Willian José aos 1 min do 1º T e aos 46 min do 1º T (BAH); Castillo aos 9 min do 2º T (OHI)
🟨 Cartões amarelos: Luciano Juba, Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo (BAH); Pavez, Ogaz, Leiva, Yáñez, Carabalí (OHI)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)
🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG)
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro; Ademir (Everaldo), Willian José (Dell) e Erick Pulga (Kike Olivera).
O'HIGGINS (Técnico: Lucas Bovaglio)
Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Pavez; Ogaz, González, Bryan Rabello (Schamine), Leiva (Vecino) e Martin Sarrafiore (Yáñez); Castillo.
