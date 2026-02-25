menu hamburguer
Bahia
BAH
2
(3)
(4)
1
Escudo O'Higgins
OHI

Bahia perde para o O'Higgins nos pênaltis e é eliminado da Libertadores

Esquadrão não disputará nem a Sul-Americana

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 25/02/2026
21:20
Bahia x O'Higgins
imagem cameraPartida entre Bahia e O'Higgins, pela Copa Libertadores (Foto: Arisson Marinho/AFP)
O Bahia perdeu para o O'Higgins-CHI por 4 a 3 nos pênaltis na noite desta quarta-feira (25), na Arena Fonte Nova, pela volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. No tempo normal, o Tricolor venceu por 2 a 1. Willian José fez os gols dos mandantes e Castillo anotou o tento visitante.

Com o resultado, a equipe baiana está eliminada e não participará nem da Copa Sul-Americana. O adversário do O'Higgins será o classificado de Tolima-COL x Deportivo Táchira-VEN.

Bahia cai nos pênaltis

Precisando reverter a derrota por 1 a 0 na ida, o Bahia iniciou a partida nesta noite pressionando o O'Higgins. Após passe de Everton Ribeiro, Ademir apareceu pela direita e encontrou Willian José, que abriu o placar em Salvador já nos primeiros instantes.

Na reta final do 1º tempo, a arbitragem marcou um pênalti para o Esquadrão. Willian José cobrou e viu Carabalí defender, mas o atacante balançou as redes no rebote. Assim, os baianos foram para o intervalo em vantagem.

William José - Bahia x O'Higgins
William José comemora gol na partida entre Bahia e O'Higgins, pela Copa Libertadores (Foto: Arisson Marinho/AFP)

Os chilenos igualaram o placar agregado no início do 2º tempo. Sarrafiore apareceu pela esquerda e encontrou Castillo, que desviou para o fundo das redes.

O Bahia continuou em busca do terceiro gol. Acevedo pegou rebote em escanteio e bateu por cima da meta chilena. Apesar da posse de bola, o Tricolor não conseguiu atacar com grande perigo. Assim, a decisão foi para as penalidades.

Pênaltis: Bahia desperdiça duas e é eliminado

Everaldo, Luciano Juba e Rodrigo Nestor marcaram para os baianos. O goleiro Carabalí pegou as batidas de Dell e Everton Ribeiro.

González, Pavez, Vecino e Brizuela converteram para os chilenos. O goleiro Ronaldo defendeu a cobrança de Castillo.

✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA 2 (3) X (4) 1 O'HIGGINS
COPA LIBERTADORES - SEGUNDA FASE PRELIMINAR (VOLTA)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25/02/2026 - 19h
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
🥅 Gols: Willian José aos 1 min do 1º T e aos 46 min do 1º T (BAH); Castillo aos 9 min do 2º T (OHI)
🟨 Cartões amarelos: Luciano Juba, Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo (BAH); Pavez, Ogaz, Leiva, Yáñez, Carabalí (OHI)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)
🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG)

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro; Ademir (Everaldo), Willian José (Dell) e Erick Pulga (Kike Olivera).

O'HIGGINS (Técnico: Lucas Bovaglio)
Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Pavez; Ogaz, González, Bryan Rabello (Schamine), Leiva (Vecino) e Martin Sarrafiore (Yáñez); Castillo.

