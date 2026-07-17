Richarlison é alvo de gigante italiano; entenda
Jogador interessa o clube para a próxima temporada
O atacante brasileiro Richarlison, que atualmente defende o Tottenham na Inglaterra, entrou na mira da Juventus para a próxima janela de transferências europeia. A equipe de Turim busca reforçar seu setor ofensivo e vê o jogador brasileiro como uma das opções viáveis para o elenco. Segundo informações publicadas pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Richarlison integra uma lista de alternativas para o clube caso o alvo principal, o francês Kolo Muani, companheiro de equipe do brasileiro, não seja contratado.
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Richarlison seria o 'plano B' da Juventus
A prioridade da Juventus no mercado é a contratação do atacante francês Kolo Muani, que pertence ao Paris Saint-Germain. O clube italiano já apresentou uma proposta de 40 milhões de euros pelo francês, mas os dirigentes do PSG querem valores maiores para fechar o acordo. Kolo Muani foi contratado pelo time parisiense por 90 milhões de euros após boas atuações pelo Nantes, e posteriormente chegou a jogar na Juventus emprestado por apenas seis meses. O atacante ficou marcado por ter perdido uma chance de gol decisiva no último lance da final da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina, em uma finalização defendida pelo goleiro Dibu Martínez.
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Diante da dificuldade de avançar na negociação com o time francês, Richarlison surge como uma oportunidade financeira viável. O Tottenham aceitaria negociar o brasileiro por valores entre 20 e 25 milhões de euros, quase metade do preço de Muani. Outro fator que favorece a Juventus é a situação contratual do atleta, que tem vínculo com o clube inglês apenas até junho de 2027.
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Outros nomes interessam à Juventus
Além de Richarlison e Kolo Muani, a diretoria da Juventus monitora outros jogadores para o ataque. Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, e Folarin Balogun, do Monaco, também aparecem como opções na lista da equipe italiana. Tanto Sorloth quanto Balogun ganharam destaque recente por suas participações na Copa do Mundo com as equipes de Noruega e Estados Unidos, respectivamente.
Na última temporada pelo Tottenham, Richarlison disputou 43 partidas e marcou 12 gols. O desempenho do brasileiro foi afetado por lesões que o afastaram de alguns jogos importantes da Premier League. Recentemente, o jogador comemorou a obtenção de sua cidadania britânica. O interesse da Juventus seria uma possível mudança de ares para o atacante, que pode trocar Londres por Turim caso as tratativas avancem nas próximas semanas.
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