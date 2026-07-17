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Atlético de Madrid bate o martelo sobre futuro de Julián Álvarez

CEO do clube espanhol despachou qualquer negociação pelo atacante

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 12:17
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Suíça, na Copa do Mundo
Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

O futuro de Julián Álvarez no Atlético de Madrid voltou a repercutir na imprensa espanhola após declarações do CEO do clube, Miguel Ángel Gil Marín. Em entrevista divulgada pelos canais oficiais da equipe e repercutida pelo "Diario AS" e o "Marca", o dirigente garantiu que o atacante argentino permanecerá no elenco e descartou qualquer possibilidade de negociação com o Barcelona, mesmo diante de ofertas milionárias.

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    Segundo o jornal espanhol, Gil Marín reforçou que a posição do Atlético já foi comunicada ao próprio jogador, ao seu empresário e também ao presidente do Barcelona, Joan Laporta. O dirigente afirmou que o clube não pretende abrir conversas para uma transferência e foi enfático ao dizer que nenhuma proposta mudará esse cenário.

    – A nossa intenção é clara. Não queremos transferi-lo e não aceitaremos uma oferta de 100, 150 ou 200 milhões de euros por Julián Álvarez – afirmou.

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    O tema ganhou força depois que o próprio jogador deixou em aberto a possibilidade de buscar novos desafios e, posteriormente, voltou a alimentar os rumores durante a Copa do Mundo. Outro ponto de destaque foi a resposta de Gil Marín às recentes declarações de Joan Laporta. O presidente do Barcelona havia afirmado que o clube catalão apresentou uma proposta pelo atacante, mas que ela tinha um limite financeiro.

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    • O CEO do Atlético rebateu o dirigente e afirmou que já conversou diretamente com Laporta para encerrar as especulações. Segundo ele, o presidente do Barcelona sabe que a negociação não acontecerá, apesar de continuar tratando do assunto publicamente.

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    – Pedi para que ele deixasse esse assunto de lado. Não queremos vender o Julián e não vamos vendê-lo. Ele sabe perfeitamente que o jogador não atuará pelo Barcelona na próxima temporada – declarou.

    Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)
    Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)

    Dirigente defende Julián Álvarez

    Apesar da novela envolvendo uma possível saída, Gil Marín também fez questão de demonstrar confiança no comportamento de Julián Álvarez para a sequência da temporada. O dirigente afirmou que conhece o perfil do argentino desde sua chegada ao Atlético e atribuiu a repercussão dos últimos meses a orientações recebidas pelo jogador após o encerramento da temporada. Mesmo assim, garantiu que espera reencontrar o mesmo atleta que se destacou desde a chegada ao clube.

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    – Conhecemos o Julián e não temos dúvidas sobre o seu caráter nem sobre o seu profissionalismo. Ele recebeu maus conselhos desde o fim da temporada, mas acreditamos que continuará demonstrando o comportamento de um grande jogador e de um excelente profissional – disse.

    Segundo o Diario AS, Gil Marín também acredita que a relação entre o atacante e a torcida pode ser reconstruída rapidamente. Para isso, destacou que o desempenho dentro de campo será determinante e reforçou que o desejo do clube é ver o argentino seguir como protagonista da equipe comandada por Diego Simeone.

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    – O torcedor quer jogadores comprometidos e que entreguem resultados. O meu sonho é ver o Julián marcando gols e conquistando títulos pelo Atlético de Madrid, e acredito que isso vai acontecer – completou.

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