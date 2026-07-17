Atlético de Madrid bate o martelo sobre futuro de Julián Álvarez
CEO do clube espanhol despachou qualquer negociação pelo atacante
O futuro de Julián Álvarez no Atlético de Madrid voltou a repercutir na imprensa espanhola após declarações do CEO do clube, Miguel Ángel Gil Marín. Em entrevista divulgada pelos canais oficiais da equipe e repercutida pelo "Diario AS" e o "Marca", o dirigente garantiu que o atacante argentino permanecerá no elenco e descartou qualquer possibilidade de negociação com o Barcelona, mesmo diante de ofertas milionárias.
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Segundo o jornal espanhol, Gil Marín reforçou que a posição do Atlético já foi comunicada ao próprio jogador, ao seu empresário e também ao presidente do Barcelona, Joan Laporta. O dirigente afirmou que o clube não pretende abrir conversas para uma transferência e foi enfático ao dizer que nenhuma proposta mudará esse cenário.
– A nossa intenção é clara. Não queremos transferi-lo e não aceitaremos uma oferta de 100, 150 ou 200 milhões de euros por Julián Álvarez – afirmou.
O tema ganhou força depois que o próprio jogador deixou em aberto a possibilidade de buscar novos desafios e, posteriormente, voltou a alimentar os rumores durante a Copa do Mundo. Outro ponto de destaque foi a resposta de Gil Marín às recentes declarações de Joan Laporta. O presidente do Barcelona havia afirmado que o clube catalão apresentou uma proposta pelo atacante, mas que ela tinha um limite financeiro.
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O CEO do Atlético rebateu o dirigente e afirmou que já conversou diretamente com Laporta para encerrar as especulações. Segundo ele, o presidente do Barcelona sabe que a negociação não acontecerá, apesar de continuar tratando do assunto publicamente.
– Pedi para que ele deixasse esse assunto de lado. Não queremos vender o Julián e não vamos vendê-lo. Ele sabe perfeitamente que o jogador não atuará pelo Barcelona na próxima temporada – declarou.
Dirigente defende Julián Álvarez
Apesar da novela envolvendo uma possível saída, Gil Marín também fez questão de demonstrar confiança no comportamento de Julián Álvarez para a sequência da temporada. O dirigente afirmou que conhece o perfil do argentino desde sua chegada ao Atlético e atribuiu a repercussão dos últimos meses a orientações recebidas pelo jogador após o encerramento da temporada. Mesmo assim, garantiu que espera reencontrar o mesmo atleta que se destacou desde a chegada ao clube.
– Conhecemos o Julián e não temos dúvidas sobre o seu caráter nem sobre o seu profissionalismo. Ele recebeu maus conselhos desde o fim da temporada, mas acreditamos que continuará demonstrando o comportamento de um grande jogador e de um excelente profissional – disse.
Segundo o Diario AS, Gil Marín também acredita que a relação entre o atacante e a torcida pode ser reconstruída rapidamente. Para isso, destacou que o desempenho dentro de campo será determinante e reforçou que o desejo do clube é ver o argentino seguir como protagonista da equipe comandada por Diego Simeone.
– O torcedor quer jogadores comprometidos e que entreguem resultados. O meu sonho é ver o Julián marcando gols e conquistando títulos pelo Atlético de Madrid, e acredito que isso vai acontecer – completou.
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