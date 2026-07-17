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Após saída de Carvajal, Real Madrid define quem será o capitão do time

Valverde, seguido de Vini Jr, Courtois e Rodrygo serãos os líderes

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 14:25
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Na despedida de Carvajal e Alaba, o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Na despedida de Carvajal e Alaba, o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

O Real Madrid definiu a nova hierarquia de capitães para a temporada 2026/27. Com a saída de Carvajal, Valverde será o primeiro capitão da equipe. A reorganização também promove Vini Jr ao posto de segundo capitão, enquanto Courtois e Rodrygo completam a ordem de liderança do elenco.

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    A definição segue um critério tradicional adotado pelo clube, que estabelece a braçadeira ao jogador com mais tempo de casa entre os integrantes do elenco principal. Assim, Valverde assume a liderança do grupo após quase uma década de vínculo com o Real Madrid.

    Contratado em 2016 junto ao Peñarol, o uruguaio iniciou sua trajetória no Castilla antes de ser emprestado ao Deportivo La Coruña. Desde 2018 integra o elenco principal e agora iniciará sua nona temporada consecutiva pela equipe merengue.

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    • Apesar de assumir oficialmente a condição de primeiro capitão apenas agora, Valverde já havia usado a braçadeira em outras ocasiões. A primeira foi em um amistoso contra o Club América, em 2022. Em competições oficiais, a estreia como capitão aconteceu na temporada 2024/25, em uma vitória sobre o Leganés.

    Na época, o meio-campista concretizou um objetivo que havia revelado publicamente em 2023, quando afirmou que pretendia seguir evoluindo até se tornar um dos líderes do elenco.

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    Valverde comemorando gol marcado no duel entre Real Madrid e Manchester City
    Valverde comemorando gol marcado no duelo entre Real Madrid e Manchester City (Foto: Pierre-Phillipe Marcou/AFP)

    Segundo o "Marca", José Mourinho já encontrou a nova estrutura de capitães definida no retorno a Valdebebas para iniciar os trabalhos da pré-temporada. O treinador começou as atividades com um grupo reduzido, enquanto jogadores como Courtois, Militão, Mendy e Rodrygo seguem em recuperação física.

    Vini Jr sobe na hierarquia

    Outro nome que ganha protagonismo na liderança do elenco é Vini Jr. Contratado pelo Real Madrid em 2017 e incorporado ao clube no ano seguinte, o atacante brasileiro passa a ocupar o posto de segundo capitão da equipe. Na sequência aparecem Courtois, terceiro na hierarquia, e Rodrygo, que será o quarto capitão do elenco na temporada.

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    De acordo com o Marca, Valverde e Vini Jr chegam aos postos mais altos da liderança mesmo após uma temporada em que ambos receberam críticas de parte da torcida e viveram momentos de desgaste durante a passagem de Xabi Alonso pelo comando técnico.

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