Após jogar a Copa com fratura nas costas, Saliba passará por cirurgia e desfalcará o Arsenal O zagueiro deve desfalcar o clube inglês por até cinco meses, diz jornal

O zagueiro William Saliba, de 25 anos, disputou toda a campanha da França na Copa do Mundo no sacrifício. Segundo informações do jornal francês L'Équipe, o defensor passará por uma cirurgia nas costas nos próximos dias para corrigir uma fratura na região lombar. A previsão de recuperação é de quatro a cinco meses, o que o tornará desfalque certo para o Arsenal no início da temporada 2026/27 da Premier League e da Uefa Champions League.

De acordo com o Le Parisien, a grave lesão ocorreu ainda pelo clube londrino, semanas antes do Mundial. Saliba já convivia com a fratura inclusive quando disputou a final da Champions League — na qual o time inglês acabou superado pelo Paris Saint-Germain. Para não abrir mão do sonho de disputar a Copa, o atleta optou por adiar um tratamento mais invasivo e permaneceu à disposição da comissão técnica francesa.

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Momento em que Saliba precisa ser substituído na semifinal da Copa, contra a Espanha (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Embora sua convocação tenha sido colocada em dúvida pelas condições físicas, o técnico Didier Deschamps bancou o defensor na lista final de 26 convocados. A aposta mostrou-se crucial: Saliba atuou durante todos os minutos em cinco das sete partidas da França no torneio. Sua única ausência ocorreu na última rodada da fase de grupos, contra a Noruega, quando foi poupado.

Fim da trajetória no Mundial

O limite físico do atleta, no entanto, foi atingido na semifinal contra a Espanha. Aos 29 minutos do primeiro tempo da derrota francesa por 2 a 0, o zagueiro sentiu fortes dores nas costas e pediu substituição, dando lugar a Maxence Lacroix. Foi a primeira e única vez que o defensor precisou deixar o gramado durante a Copa do Mundo — um desfecho doloroso para quem levou a resistência física ao extremo pela seleção de seu país.

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