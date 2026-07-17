Campeão da Copa pede ajuda a Trump para ir à final nos EUA: 'Me negaram'
Ex-jogador venceu Copa do Mundo em 2010 pela Espanha
O ex-jogador Joan Capdevila, lateral-esquerdo titular na conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2010, fez uma publicação relatando dificuldades para entrar nos Estados Unidos a poucos dias da final da Copa de 2026. O campeão mundial disse no post que sua autorização de viagem foi negada pelas autoridades de imigração americanas, o que o impediria o ex-jogador e a família de acompanhar a partida entre Espanha e Argentina, marcada para o próximo domingo, no MetLife Stadium.
Capdevila pretendia viajar para Nova York acompanhado de seus filhos. Ele era foi convidado pela Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que convocou os integrantes do elenco vencedor de 2010 para apoiar a seleção atual na busca pelo bicampeonato. No entanto, o ex-atleta explicou que seu ESTA (Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem) foi indeferido.
O ESTA é um sistema automatizado que avalia a elegibilidade de cidadãos de países com isenção do visto convencional (como a Espanha) para ingressar em território norte-americano. Sem esse documento aprovado e vinculado ao passaporte, o acesso ao país não é permitido por via aérea ou marítima.
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Jogador fez apelo público a Trump nas redes sociais
Diante da negativa e da falta de tempo para conseguir autorização via processos consulares tradicionais, o ex-jogador do Villarreal e do Deportivo La Coruña fez um apelo público em sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter). Na publicação, ele marcou diretamente o presidente dos Estados Unidos e as autoridades espanholas.
🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏— Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026
Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭
¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1
— Necessito de ajuda, Donald Trump. Acabam de me dizer que não posso viajar para a final com meus filhos porque me negaram o ESTA. Alguém pode me ajudar com isso? Não sabem o desejo que me fazia querer estar lá com todos os meus companheiros de 2010 e com esta equipe para animá-los — escreveu Capdevila.
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Entenda o possível motivo de Capdevila ter sido negado nos EUA antes da final da Copa
Os motivos específicos para o indeferimento do ex-jogador não foram divulgados. De modo geral, o sistema pode emitir recusas automáticas por erros de preenchimento, problemas na validade do passaporte ou registros de viagens recentes a países que sofrem restrições da política externa estadunidense.
Com a final da Copa de 2026 no próximo domingo (19), Capdevila declarou não acreditar na proibição e afirmou que seria muito doloroso perder o momento com seus filhos, que são apaixonados por futebol. A publicação do ex-jogador, que pediu auxílio diretamente a Trump, gerou milhares de interações em poucos minutos, na tentativa de atrair a atenção de canais diplomáticos que possam resolver o entrave administrativo a tempo da partida.
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