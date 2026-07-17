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Europeus comparam novo treinador do Liverpool a serviço militar; entenda

Intensidade foi a característica principal dos primeiros treinos de Iraola

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 11:53
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Iraola, novo treinador do Liverpool, sendo apresentado ao Anfield
Iraola, novo treinador do Liverpool (Foto: Reprodução/X)

A primeira semana de Iraola no comando do Liverpool já chamou a atenção da imprensa espanhola. Em reportagem publicada nesta sexta-feira (17), o jornal "Marca" comparou a pré-temporada conduzida pelo treinador à chamada "mili", expressão popular na Espanha usada para se referir ao antigo serviço militar obrigatório e que simboliza um período de treinamento intenso e alta exigência física.

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    Segundo o periódico, o técnico pretende aproveitar a preparação para implantar no Liverpool o modelo de jogo que o levou a se destacar no Bournemouth. A publicação destaca que o trabalho desenvolvido no AXA Training Centre tem sido marcado por sessões de alta intensidade, consideradas fundamentais para que a equipe assimile rapidamente as ideias do novo comandante.

    Iraola assumiu um Liverpool que investiu mais de 500 milhões de euros em reforços na última temporada, mas não conseguiu transformar esse investimento em desempenho dentro de campo. Diante desse cenário, o treinador espanhol iniciou a pré-temporada elevando o ritmo dos treinamentos para acelerar a adaptação do elenco ao seu estilo.

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    Andoni Iraola foi anunciado como novo treinador do Liverpool (Foto: Divulgação/Liverpool)
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    • Jogadores do Liverpool relatam intensidade dos treinamentos

    A repercussão ganhou força depois que o próprio Liverpool publicou vídeos dos primeiros dias de trabalho nas redes sociais. Em um deles, jogadores aparecem antes e depois das atividades físicas, evidenciando o desgaste provocado pelos treinamentos. Rio Ngumoha resumiu a experiência de forma bem-humorada.

    – Não é agradável, mas… – disse o atacante, sem esconder o desgaste após uma das sessões.

    Já Dominik Szoboszlai minimizou as mudanças na rotina e afirmou que a intensidade não representa uma grande novidade.

    – Na verdade, não mudou tanto – comentou.

    Quem conhece de perto o método de Iraola é Milos Kerkez, comandado pelo treinador durante a passagem pelo Bournemouth. Em entrevista aos canais oficiais do Liverpool, o lateral afirmou que o espanhol costuma ser direto nas orientações e acredita que seu perfil combina com o clube inglês.

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    – Ele deixa muito claro o que espera de cada jogador. Depois, depende de você fazer. Acho que é o treinador perfeito para o Liverpool e para a forma como quer que a equipe jogue. Só precisamos fazer uma boa pré-temporada e entender o que ele pede – afirmou.

    Segundo o Marca, a intensidade é uma das principais marcas do trabalho de Iraola. Na última temporada da Premier League, o Bournemouth terminou entre os líderes da competição em indicadores ligados à pressão sem a bola, recuperações no campo ofensivo e roubadas de bola em zonas perigosas, características que renderam comparações com o estilo implementado por Jürgen Klopp em Anfield.

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    Em sua apresentação no Liverpool, o treinador afirmou que pretende preservar a identidade construída ao longo da carreira, embora reconheça a necessidade de adaptar alguns conceitos ao elenco atual.

    – Não gostaria de perder nossa identidade, a intensidade e a agressividade. Há características que sempre quero ver nas minhas equipes. Obviamente, também é preciso se adaptar aos jogadores e entender que um clube é diferente do outro – afirmou.

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