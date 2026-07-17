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Técnico da Espanha diz que aceita perder final de Copa se chegar a ela todos os anos

Mas Luis de la Fuente vê seleção espanhola em condições de bater a Argentina

PorMarcio DolzanEnviado Especial
17/07/2026 19:55
Atualizado há 1 minutos
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Técnico da Espanha, Luís de la Fuente, antes da final da Copa do Mundo com a Argentina
Técnico da Espanha, Luís de la Fuente, durante entrevista antes da final da Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/Getty Images via AFP)

NEW YORK, NY (EUA) - O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, deu uma declaração um tanto surpreendente no início da noite desta sexta-feira (17), a menos de 48 horas da final da Copa do Mundo diante da Argentina. Na entrevista coletiva oficial da Fifa, De la Fuente afirmou que aceita perder uma decisão se houver a garantia de que a seleção espanhola estiver em todas elas.

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    — Acho que já é um privilégio estar em uma final. Eu disse outro dia que não sou muito de frases feitas, mas para mim, o importante é estar disposto a ganhar e chegar a uma final. Eu firmaria chegar todos os anos a uma final de um campeonato do mundo e perder a final — declarou De la Fuente.

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    Na sequência, o treinador reiterou que quer sempre chegar às finais, e ressaltou que a Espanha vai brigar muito para superar a Argentina.

    (Quero) chegar à final, isso é o importante. Chegar a uma final de uma Copa do Mundo e, além disso, ter a possibilidade de, como ninguém disse o contrário, de lutar por ganhar. Vamos aproveitar esse momento, com nossas armas, com nossas virtudes, sem minimizar o rival, que é um grande rival, uma grande seleção que tem uma trajetória espetacular nos últimos oito  ou 10 anos.

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    • Técnico da Espanha, Luís de la Fuente, antes da final da Copa do Mundo com a Argentina
    Técnico da Espanha, Luís de la Fuente, antes da final da Copa do Mundo com a Argentina (Foto: Lars Baron/Getty Images via AFP)

    Outros trechos da entrevista de Luis de la Fuente antes da final entre Espanha e Argentina

    COMO VÊ A ARGENTINA E A ESCOLHA DO ÁRBITRO

    — Vai ser um grande espetáculo. Eu vejo duas super seleções, dois super times, e neste caso sim, vejo dois super times com muitas similaridades em comportamentos, em talento de jogadores. Cada um, evidentemente, tentaremos levar o jogo onde nos interessa e a partida onde mais nos interessa. Mas eu acho que em um primeiro planejamento, tanto a Argentina como a Espanha, planejamos uma partida onde a beleza, o talento, o bom jogo, ganha em qualquer outra circunstância. E os árbitros estão, primeiro, (prontos) para que os ajudemos, e depois eles, obviamente, que ajudem também no espetáculo, que cuidem de todos os detalhes para que o espetáculo seja do nível que esperam.

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    DE LA FUENTE FALA ESTÁ NERVOSO PARA A FINAL

    — Estou bastante nervoso porque voltamos de helicóptero (depois da entrevista). Sim, voltamos de helicóptero e isso me faz realmente nervoso. O resto, não.  Estou completamente tranquilo. É uma sorte estar nesta circunstância, nesta situação. E o que queremos é, insisto, aproveitar este momento.

    INTERVALO COM QUASE 30 MINUTOS ATRAPALHA?

    — Antes de começar esta aventura, nos primeiros dias de maio, tivemos uma reunião com os jogadores e lhes contei como se desenvolveria esta singular Copa do Mundo. As peculiaridades, as excepcionalidades. Falávamos de muito calor, de muita umidade, de mudança de horário, de pouca recuperação, de viagens longas, etc, etc, etc. E terminei dizendo: senhores, isto é o que há. E todos, desde aquele momento até hoje, chegamos sem nos queixarmos, sem uma cara ruim, sem nada que se pareça. Ao contrário, orgulhosos de estarmos aqui. Também penso que hoje parece estranho, todas essas pausas de hidratação, a pausa do descanso de 15 que agora passa de 30 minutos. Agora parece estranho, mas é possível que, em poucos anos, seja algo habitual.

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