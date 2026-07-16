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Especulado no Real Madrid, jornal crava destino de Olise

Segundo o L'Équipe, atacante francês trata ida ao clube espanhol como uma "obsessão"

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 23:52
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Olise em ação pela França na Copa do Mundo 2026
Olise em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan /Getty Images via AFP)

Um dos principais nomes da França na Copa do Mundo de 2026, Michael Olise voltou ao centro das especulações do mercado de transferências. Segundo o jornal francês L'Équipe, o atacante do Bayern de Munique está determinado a defender o Real Madrid e trata a possibilidade de vestir a camisa merengue como uma verdadeira "obsessão".

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    A publicação afirma que o jogador não esconde nos bastidores da seleção francesa o desejo de atuar pelo clube espanhol e tem buscado informações sobre o ambiente no Real Madrid com companheiros de seleção que já atuam na equipe, como Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni.

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    Caso a negociação avance, Olise voltará a formar dupla com Mbappé, com quem atua pela seleção francesa.

    Olise em ação em Bayern x PSG, na semifinal da Champions League
    Olise em ação em Bayern x PSG, na semifinal da Champions League (Foto: Odd Andersen/AFP)
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    • Upamecano tenta mudar decisão

    O desejo de Olise em deixar o Bayern de Munique não é unanimidade dentro do elenco. De acordo com o L'Équipe, o zagueiro Dayot Upamecano, companheiro do atacante tanto no clube alemão quanto na seleção francesa, tenta convencê-lo a permanecer em Munique.

    Segundo o jornal, o defensor argumenta que o Bayern segue sendo um dos clubes mais competitivos da Europa e oferece todas as condições para que Olise continue conquistando títulos. Entre brincadeiras e conversas nos bastidores, Upamecano lidera uma espécie de campanha para fazer o atacante mudar de ideia.

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    Olise e Kvaratskhelia em ação no duelo entre PSG e Bayern (Foto: Franck Fife/ AFP)
    Olise e Kvaratskhelia em ação no duelo entre PSG e Bayern (Foto: Franck Fife/ AFP)

    Versões divergentes

    As informações publicadas pelo L'Équipe contrastam com o noticiado recentemente pela Sky Sports Alemanha. Segundo os jornalistas Florian Plettenberg e Florian Hartmann, Olise teria comunicado à diretoria do Bayern que pretende permanecer no clube.

    Ainda de acordo com a emissora alemã, o atacante e o clube desejam ampliar o contrato, atualmente válido até junho de 2029, além de reajustar os vencimentos do francês para colocá-lo entre os jogadores mais bem pagos do elenco.

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    As versões conflitantes mantêm indefinido o futuro de Olise, que segue concentrado com a França para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo diante da Inglaterra, neste sábado (18).

    Temporada de destaque

    Aos 24 anos, Michael Olise vive a melhor fase da carreira. Pelo Bayern de Munique, marcou 21 gols e distribuiu 26 assistências em 55 partidas na última temporada.

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    Na Copa do Mundo de 2026, embora ainda não tenha balançado as redes, o atacante se consolidou como um dos destaques da França. Com cinco assistências, figura entre os principais garçons do torneio e recebeu elogios pelas atuações, tornando-se um dos nomes mais valorizados desta janela de transferências.

    Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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