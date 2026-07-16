Especulado no Real Madrid, jornal crava destino de Olise Segundo o L'Équipe, atacante francês trata ida ao clube espanhol como uma "obsessão"

Um dos principais nomes da França na Copa do Mundo de 2026, Michael Olise voltou ao centro das especulações do mercado de transferências. Segundo o jornal francês L'Équipe, o atacante do Bayern de Munique está determinado a defender o Real Madrid e trata a possibilidade de vestir a camisa merengue como uma verdadeira "obsessão".

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A publicação afirma que o jogador não esconde nos bastidores da seleção francesa o desejo de atuar pelo clube espanhol e tem buscado informações sobre o ambiente no Real Madrid com companheiros de seleção que já atuam na equipe, como Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni.

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Caso a negociação avance, Olise voltará a formar dupla com Mbappé, com quem atua pela seleção francesa.

Olise em ação em Bayern x PSG, na semifinal da Champions League (Foto: Odd Andersen/AFP)

Upamecano tenta mudar decisão

O desejo de Olise em deixar o Bayern de Munique não é unanimidade dentro do elenco. De acordo com o L'Équipe, o zagueiro Dayot Upamecano, companheiro do atacante tanto no clube alemão quanto na seleção francesa, tenta convencê-lo a permanecer em Munique.

Segundo o jornal, o defensor argumenta que o Bayern segue sendo um dos clubes mais competitivos da Europa e oferece todas as condições para que Olise continue conquistando títulos. Entre brincadeiras e conversas nos bastidores, Upamecano lidera uma espécie de campanha para fazer o atacante mudar de ideia.

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Olise e Kvaratskhelia em ação no duelo entre PSG e Bayern (Foto: Franck Fife/ AFP)

Versões divergentes

As informações publicadas pelo L'Équipe contrastam com o noticiado recentemente pela Sky Sports Alemanha. Segundo os jornalistas Florian Plettenberg e Florian Hartmann, Olise teria comunicado à diretoria do Bayern que pretende permanecer no clube.

Ainda de acordo com a emissora alemã, o atacante e o clube desejam ampliar o contrato, atualmente válido até junho de 2029, além de reajustar os vencimentos do francês para colocá-lo entre os jogadores mais bem pagos do elenco.

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As versões conflitantes mantêm indefinido o futuro de Olise, que segue concentrado com a França para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo diante da Inglaterra, neste sábado (18).

Temporada de destaque

Aos 24 anos, Michael Olise vive a melhor fase da carreira. Pelo Bayern de Munique, marcou 21 gols e distribuiu 26 assistências em 55 partidas na última temporada.

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Na Copa do Mundo de 2026, embora ainda não tenha balançado as redes, o atacante se consolidou como um dos destaques da França. Com cinco assistências, figura entre os principais garçons do torneio e recebeu elogios pelas atuações, tornando-se um dos nomes mais valorizados desta janela de transferências.

Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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