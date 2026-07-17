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Guardiola não torce pela Espanha em decisão contra a Argentina

Treinador espanhol afirmou que prefere torcer por jogadores em vez de seleções e destacou o meio-campo espanhol como fator decisivo para a decisão da Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
17/07/2026 09:47
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Guardiola aplaude torcida durante jogo do Manchester City
Guardiola revelou não ter torcida na final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina (Foto: Glyn Kirk/AFP)
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Pep Guardiola não tem seleção favorita para a Copa do Mundo de 2026.
O treinador prefere torcer por jogadores que admira, independentemente das equipes.
Destaca que desempenho de Rodri, Pedri e Lamine Yamal pode ser crucial para a Espanha.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Pep Guardiola revelou que não tem seleção favorita na decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina. Em entrevista à OKX, o treinador espanhol afirmou que prefere torcer pelos jogadores que admira e com quem já trabalhou ao longo da carreira. Ao analisar a final do Mundial, o ex-comandante do Manchester City também apontou quais podem ser os diferenciais da equipe espanhola.

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    Segundo Guardiola, sua torcida durante o Mundial é direcionada aos atletas, independentemente da camisa que defendem.

    "No Mundial vou escolher os jogadores de que gosto; não torço por uma seleção em específico, e sim por times com atletas de quem eu gosto e com quem já joguei, e vou ficar feliz em apoiá-los", afirmou.

    Guardiola citou seleções como Argentina, Espanha, França e Portugal por contarem com jogadores que admira, mas evitou declarar preferência por qualquer equipe na disputa pelo título mundial.

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    • Guardiola destaca meio-campo da Espanha contra a Argentina

    Ao projetar a final entre Espanha e Argentina, Guardiola destacou que o desempenho do trio formado por Rodri, Pedri e Lamine Yamal poderá ser determinante a favor dos espanhóis.

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    Segundo o treinador, caso Rodri consiga controlar o meio-campo ao lado de Pedri e Lamine Yamal atue em alto nível, a seleção comandada por Luis de la Fuente terá condições de fazer a diferença na decisão.

    Guardiola também comentou o momento vivido por Lamine Yamal durante a Copa do Mundo. Para ele, o jovem atacante chegou ao torneio sem estar na melhor condição física por conta de lesões recentes, mas demonstrou personalidade incomum para decidir partidas importantes.

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    O meio-campista Rodri ao lado do treinador Pep Guardiola nos tempos de Manchester City.
    Pep Guardiola acredita que meio-campo pode ser peça chave na decisão entre Espanha e Argentina (Foto: Paul Ellis/AFP)

    "Lamine Yamal chegou um pouco atrasado fisicamente por causa das lesões recentes. No entanto, pela idade, tem uma capacidade incrível de lidar com a pressão e consegue decidir um jogo sozinho", disse o treinador.

    Guardiola fala sobre futuro após deixar o Manchester City

    Além da Copa do Mundo, Guardiola abordou sua nova fase na carreira após encerrar um ciclo de mais de dez anos no Manchester City. O treinador afirmou que pretende aproveitar um período longe dos bancos de reservas para viver novas experiências, mas deixou claro que pretende voltar ao Etihad Stadium no futuro.

    Ele também relembrou a intensa rivalidade com Jürgen Klopp no futebol inglês, classificando o alemão como o maior adversário de sua trajetória como treinador.

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