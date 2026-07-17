Guardiola não torce pela Espanha em decisão contra a Argentina
Treinador espanhol afirmou que prefere torcer por jogadores em vez de seleções e destacou o meio-campo espanhol como fator decisivo para a decisão da Copa do Mundo
Pep Guardiola revelou que não tem seleção favorita na decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina. Em entrevista à OKX, o treinador espanhol afirmou que prefere torcer pelos jogadores que admira e com quem já trabalhou ao longo da carreira. Ao analisar a final do Mundial, o ex-comandante do Manchester City também apontou quais podem ser os diferenciais da equipe espanhola.
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Segundo Guardiola, sua torcida durante o Mundial é direcionada aos atletas, independentemente da camisa que defendem.
"No Mundial vou escolher os jogadores de que gosto; não torço por uma seleção em específico, e sim por times com atletas de quem eu gosto e com quem já joguei, e vou ficar feliz em apoiá-los", afirmou.
Guardiola citou seleções como Argentina, Espanha, França e Portugal por contarem com jogadores que admira, mas evitou declarar preferência por qualquer equipe na disputa pelo título mundial.
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Guardiola destaca meio-campo da Espanha contra a Argentina
Ao projetar a final entre Espanha e Argentina, Guardiola destacou que o desempenho do trio formado por Rodri, Pedri e Lamine Yamal poderá ser determinante a favor dos espanhóis.
Segundo o treinador, caso Rodri consiga controlar o meio-campo ao lado de Pedri e Lamine Yamal atue em alto nível, a seleção comandada por Luis de la Fuente terá condições de fazer a diferença na decisão.
Guardiola também comentou o momento vivido por Lamine Yamal durante a Copa do Mundo. Para ele, o jovem atacante chegou ao torneio sem estar na melhor condição física por conta de lesões recentes, mas demonstrou personalidade incomum para decidir partidas importantes.
"Lamine Yamal chegou um pouco atrasado fisicamente por causa das lesões recentes. No entanto, pela idade, tem uma capacidade incrível de lidar com a pressão e consegue decidir um jogo sozinho", disse o treinador.
Guardiola fala sobre futuro após deixar o Manchester City
Além da Copa do Mundo, Guardiola abordou sua nova fase na carreira após encerrar um ciclo de mais de dez anos no Manchester City. O treinador afirmou que pretende aproveitar um período longe dos bancos de reservas para viver novas experiências, mas deixou claro que pretende voltar ao Etihad Stadium no futuro.
Ele também relembrou a intensa rivalidade com Jürgen Klopp no futebol inglês, classificando o alemão como o maior adversário de sua trajetória como treinador.
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