Espanha busca manter 100% de aproveitamento em finais de Copa do Mundo
Espanha chega a segunda final de Mundial de sua história
A final da Copa do Mundo de 2026 colocará frente a frente duas seleções campeãs mundiais, mas com trajetórias bem diferentes na história da competição. Neste domingo (19), Espanha e Argentina disputam o título no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em um duelo que pode render o segundo troféu aos espanhóis ou o quarto aos argentinos.
Para a Espanha, será apenas a segunda final de Copa do Mundo. A seleção tenta conquistar o bicampeonato e manter o aproveitamento de 100% em decisões do torneio. Já a Argentina chega à sétima final de sua história e busca ampliar sua galeria de títulos, que atualmente conta com três conquistas.
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Retrospecto da Espanha em finais de Copa do Mundo
A única final disputada pela Espanha aconteceu na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Depois de uma campanha histórica, a equipe enfrentou a Holanda na decisão e venceu por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Andrés Iniesta, conquistando o primeiro título mundial de sua história.
Agora, 16 anos depois, a seleção comandada por Luis de la Fuente volta a uma decisão de Mundial. Caso derrote a Argentina, conquistará o bicampeonato e seguirá invicta em finais da competição.
Finais da Espanha:
2010: Espanha 1 x 0 Holanda (campeã)
2026: Espanha x Argentina (a disputar)
Retrospecto da Argentina em finais de Copa do Mundo
A Argentina é uma das seleções mais tradicionais da história das Copas do Mundo e disputará sua sétima decisão. O primeiro título veio em 1978, quando venceu a Holanda por 3 a 1, na prorrogação, em Buenos Aires. O bicampeonato foi conquistado em 1986, no México, após vitória por 3 a 2 sobre a Alemanha Ocidental. Já o terceiro troféu foi levantado em 2022, no Catar, ao derrotar a França nos pênaltis, após empate por 3 a 3.
Além das conquistas, a Albiceleste também soma três vice-campeonatos. Em 1930, perdeu a primeira final da história das Copas para o Uruguai. Em 1990, foi superada pela Alemanha Ocidental, e, em 2014, voltou a ser derrotada pelos alemães, desta vez na prorrogação, no Maracanã.
Finais da Argentina:
1930: Uruguai 4 x 2 Argentina (vice)
1978: Argentina 3 x 1 Holanda (campeã)
1986: Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental (campeã)
1990: Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina (vice)
2014: Alemanha 1 x 0 Argentina (vice)
2022: Argentina 3 x 3 França (4 a 2 nos pênaltis) – campeã
2026: Argentina x Espanha (a disputar)
Onde assistir à final da Copa do Mundo
Espanha 🆚 Argentina
Copa do Mundo 2026 – Final
📆 Data e horário: domingo, 19 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos
📺 Onde assistir: TV Globo, ge tv, Sportv, SBT e CazéTV/ Disney+
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