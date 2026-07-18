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Espanha busca manter 100% de aproveitamento em finais de Copa do Mundo

Espanha chega a segunda final de Mundial de sua história

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 12:00
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026
Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A final da Copa do Mundo de 2026 colocará frente a frente duas seleções campeãs mundiais, mas com trajetórias bem diferentes na história da competição. Neste domingo (19), Espanha e Argentina disputam o título no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em um duelo que pode render o segundo troféu aos espanhóis ou o quarto aos argentinos.

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    • Para a Espanha, será apenas a segunda final de Copa do Mundo. A seleção tenta conquistar o bicampeonato e manter o aproveitamento de 100% em decisões do torneio. Já a Argentina chega à sétima final de sua história e busca ampliar sua galeria de títulos, que atualmente conta com três conquistas.

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    Retrospecto da Espanha em finais de Copa do Mundo

    A única final disputada pela Espanha aconteceu na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Depois de uma campanha histórica, a equipe enfrentou a Holanda na decisão e venceu por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Andrés Iniesta, conquistando o primeiro título mundial de sua história.

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    • Agora, 16 anos depois, a seleção comandada por Luis de la Fuente volta a uma decisão de Mundial. Caso derrote a Argentina, conquistará o bicampeonato e seguirá invicta em finais da competição.

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    Finais da Espanha:

    2010: Espanha 1 x 0 Holanda (campeã)
    2026: Espanha x Argentina (a disputar)

    Espanha - Copa do Mundo de 2010
    Jogadores da Espanha celebram título da Copa do Mundo de 2010 (Foto: Jewel Samad/AFP)

    Retrospecto da Argentina em finais de Copa do Mundo

    A Argentina é uma das seleções mais tradicionais da história das Copas do Mundo e disputará sua sétima decisão. O primeiro título veio em 1978, quando venceu a Holanda por 3 a 1, na prorrogação, em Buenos Aires. O bicampeonato foi conquistado em 1986, no México, após vitória por 3 a 2 sobre a Alemanha Ocidental. Já o terceiro troféu foi levantado em 2022, no Catar, ao derrotar a França nos pênaltis, após empate por 3 a 3.

    Além das conquistas, a Albiceleste também soma três vice-campeonatos. Em 1930, perdeu a primeira final da história das Copas para o Uruguai. Em 1990, foi superada pela Alemanha Ocidental, e, em 2014, voltou a ser derrotada pelos alemães, desta vez na prorrogação, no Maracanã.

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    Finais da Argentina:

    1930: Uruguai 4 x 2 Argentina (vice)
    1978: Argentina 3 x 1 Holanda (campeã)
    1986: Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental (campeã)
    1990: Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina (vice)
    2014: Alemanha 1 x 0 Argentina (vice)
    2022: Argentina 3 x 3 França (4 a 2 nos pênaltis) – campeã
    2026: Argentina x Espanha (a disputar)

    Argentina foi campeã do mundo em 2022, no Catar (Foto: Reprodução/Instagram)
    Argentina foi campeã do mundo em 2022, no Catar (Foto: Reprodução/Instagram)

    Onde assistir à final da Copa do Mundo

    Espanha 🆚 Argentina
    Copa do Mundo 2026 – Final

    📆 Data e horário: domingo, 19 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos
    📺 Onde assistir: TV Globo, ge tv, Sportv, SBT e CazéTV/ Disney+

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