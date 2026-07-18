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Última Copa? Eliminação pode encerrar sonho de Kane e abalar Bola de Ouro

Atacante pode terá quase 37 anos no próximo Mundial

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 12:14
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Harry Kane lamenta eliminação da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo de 2026
Harry Kane lamenta eliminação da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A derrota da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo pode ter representado mais do que o fim da caminhada da seleção no torneio. Aos 32 anos – completará 33 no próximo dia 28 – Harry Kane deixou o gramado de Atlanta cercado por uma dupla frustração: ver escapar a chance de disputar sua primeira final de Mundial e assistir ao enfraquecimento de uma candidatura que parecia sólida à Bola de Ouro.

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    • Se voltar a disputar uma Copa em 2030, o atacante terá 36 anos durante o torneio e completará 37 logo depois, cenário que faz crescer a possibilidade de a edição de 2026 ter sido sua última no principal palco do futebol.

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    A disputa pelo terceiro lugar contra a França, neste sábado (18), passa a representar o capítulo final da campanha inglesa, mas dificilmente altera a percepção sobre a temporada de Kane. Mesmo com a possibilidade de ampliar seus números no Mundial, a eliminação antes da decisão retirou do camisa 9 um dos principais argumentos que sustentavam sua corrida pelo prêmio individual mais importante do futebol.

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    • Poucos jogadores chegaram à Copa do Mundo com um currículo tão robusto quanto Harry Kane. O atacante viveu a temporada mais prolífica da carreira no Bayern de Munique, estabelecendo novos recordes de gols pelo clube e encerrando o Campeonato Alemão como principal artilheiro da competição. O desempenho colocou seu nome entre os favoritos à Bola de Ouro ainda antes do início do Mundial.

    O cenário, porém, começou a mudar antes mesmo da Copa. O Bayern conquistou a Bundesliga com ampla vantagem, mas ficou pelo caminho na Champions League, competição que tradicionalmente exerce enorme peso na eleição do prêmio. Restava ao Mundial reforçar a candidatura do inglês.

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    Durante boa parte do torneio, esse roteiro parecia possível. Kane voltou a liderar a Inglaterra em uma campanha consistente, chegou às semifinais com seis gols marcados e manteve viva a disputa pela artilharia da competição. A classificação para a decisão, além de ampliar a exposição do atacante, poderia recolocá-lo definitivamente entre os principais candidatos ao prêmio.

    A derrota por 2 a 1 para a Argentina, porém, mudou completamente esse panorama. Depois de abrir vantagem no segundo tempo, a Inglaterra sofreu a virada nos minutos finais e viu escapar a vaga na decisão. Kane terminou a partida sem balançar as redes e passou em branco também nos dois compromissos mais importantes da campanha: a semifinal e o confronto anterior.

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    Harry Kane lamenta eliminação da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo de 2026
    Harry Kane lamenta eliminação da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Em anos de Copa do Mundo, o desempenho no torneio costuma exercer influência decisiva na escolha da Bola de Ouro. Ao ficar fora da final, o inglês perdeu espaço justamente quando concorrentes diretos seguem em evidência. Espanha e Argentina decidirão o título no domingo, enquanto jogadores dessas seleções, além de atletas do PSG, aparecem fortalecidos na corrida pelo prêmio.

    Ainda assim, a temporada de Kane permanece entre as melhores do futebol europeu em números. O atacante acumulou marcas expressivas pelo Bayern, superou recordes individuais e liderou ofensivamente tanto o clube alemão quanto a seleção inglesa durante a maior parte da temporada.

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    Idade aumenta dúvida sobre nova Copa

    A eliminação também reacendeu uma discussão inevitável sobre o futuro do capitão inglês em Mundiais. Kane evitou tratar a edição de 2026 como sua despedida da competição, mas reconheceu que ainda é cedo para projetar o que acontecerá daqui a quatro anos.

    – Ainda é muito cedo para falar sobre isso. Vou temporada por temporada. A seleção é meu orgulho, é o que mais gosto de fazer. Quatro anos é muito tempo, mas basta olhar para o Messi. Aos 39 anos, ele continua atuando no mais alto nível. Nunca quero colocar limites para essas coisas – afirmou o atacante após a derrota.

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    Lionel Messi e Harry Kane se cumprimentam após virada da Argentina sobre a Inglaterra
    Lionel Messi e Harry Kane se cumprimentam após virada da Argentina sobre a Inglaterra (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

    Apesar da resposta, o fator idade naturalmente pesa na análise. O camisa 9 chegará à Eurocopa de 2028 com 35 anos e, caso permaneça na seleção, disputaria o Mundial seguinte já próximo dos 37. Embora atacantes tenham prolongado suas carreiras em alto nível nos últimos anos, poucos conseguiram manter protagonismo em Copas nessa faixa etária.

    Kane também carrega um histórico de campanhas interrompidas perto do objetivo principal. Sob seu comando como capitão, a Inglaterra alcançou a semifinal da Copa de 2018, disputou as finais das Eurocopas de 2021 e 2024 e voltou a cair nas semifinais do Mundial de 2026. O título com a seleção principal segue como a grande lacuna de uma carreira marcada por recordes individuais.

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    Terceiro lugar ainda oferece metas individuais

    Mesmo sem a possibilidade de conquistar o título mundial, Kane ainda tem objetivos esportivos antes do encerramento da competição. O atacante soma seis gols e continua matematicamente na disputa pela Chuteira de Ouro, embora dependa de uma combinação improvável de resultados envolvendo Mbappé e Messi.

    A partida diante da França também vale estatísticas oficiais do Mundial. Gols e assistências registrados na disputa pelo terceiro lugar contam para a artilharia, para os rankings históricos da competição e para os números individuais dos atletas.

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    No plano coletivo, a Inglaterra tenta alcançar sua melhor campanha em Copas desde o título de 1966. A seleção jamais terminou em terceiro lugar no Mundial e, em 2018, foi derrotada pela Bélgica justamente na disputa pela medalha de bronze. Além disso, o vencedor do confronto receberá uma premiação superior à destinada ao quarto colocado.

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