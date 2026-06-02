Benfica acerta com substituto de Mourinho, diz jornalista

O Benfica está muito próximo de anunciar seu novo treinador. De acordo com informações da imprensa portuguesa e do jornalista Fabrizio Romano, Marco Silva aceitou a proposta do clube e tem acordo para assumir o comando da equipe até junho de 2028, com opção de renovação por mais uma temporada.

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Aos 48 anos, o técnico português deixará o Fulham após cinco temporadas, para retornar ao seu país natal depois de uma década. O treinador era um dos principais desejos do presidente Rui Costa e do diretor esportivo Mário Branco para liderar o novo projeto esportivo do clube.

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Segundo as informações divulgadas em Portugal, Marco Silva teria recusado uma proposta de renovação do Fulham válida por cinco anos, que previa um salário superior ao que receberá no Benfica.

Despedida emocionante do Fulham

Com a saída confirmada pelo Fulham, Marco Silva se despediu dos torcedores por meio de uma mensagem publicada pelo clube inglês.

— Desde o primeiro dia pedi que estivessem conosco, e foi isso que fizeram ao longo dos últimos cinco anos. Juntos alcançamos grandes coisas. Eu e minha comissão técnica sentimos sempre o apoio dos torcedores e jamais esqueceremos isso. O Fulham estará sempre no meu coração — declarou o treinador.

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O proprietário do clube, Shahid Khan, também agradeceu pelos serviços prestados pelo português e destacou a importância do trabalho realizado durante seu período em Craven Cottage.

Oficialização depende de situação envolvendo Mourinho

Apesar do acordo fechado entre Benfica e Marco Silva, a oficialização ainda depende da resolução da situação contratual de José Mourinho. Segundo a imprensa portuguesa, o atual treinador do clube está de saída e é apontado como forte candidato para assumir o Real Madrid.

Mourinho possui mais um ano de contrato com o Benfica, e sua saída precisará ser formalizada antes que o anúncio de Marco Silva seja realizado. A cláusula de rescisão do técnico estaria fixada em 15 milhões de euros.

Enquanto isso, os bastidores do Benfica já trabalham pensando na próxima temporada. Marco Silva participa das conversas sobre planejamento do elenco, mercado de transferências e estrutura do departamento de futebol, demonstrando a confiança depositada pela diretoria no novo comandante.

Caso tudo ocorra como esperado, Marco Silva retornará ao futebol português dez anos após sua última experiência no país, assumindo a missão de recolocar o Benfica na briga pelos principais títulos nacionais e europeus.

Mourinho é o favorito para assumir o Real Madrid na próxima temporada (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

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